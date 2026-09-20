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Hisar News: हाईकोर्ट के प्रशासनिक जज हिसार पहुंचे, बार ने सौंपा मांगों का चार्टर

Sun, 20 Sep 2026 01:08 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sun, 20 Sep 2026 01:08 AM IST
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High Court Administrative Judge visits Hisar; Bar Association submits charter of demands.
हाईकोर्ट प्रशासनिक जज को चार्टर सौंपते बार एसोसिएशन के पदा​धिकारी।
हिसार। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के न्यायाधीश एवं हिसार डिवीजन के प्रशासनिक न्यायाधीश जस्टिस राजेश भारद्वाज शनिवार को जिला न्यायालय परिसर पहुंचे। बार प्रधान प्रदीप सिंह बाजिया ने अधिवक्ताओं की समस्याओं और सात मांगों का चार्टर सौंपा। जज ने मांगें सुनकर आवश्यक कार्रवाई का आश्वासन दिया।
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बार ने हिसार में विभिन्न ट्रिब्यूनल व कमीशनों की क्षेत्रीय पीठ, मल्टीलेवल अधिवक्ता पार्किंग, 85 अतिरिक्त चैंबर, बार रूम विस्तार, न्यायिक लॉकअप को सुरक्षा दीवार के अंदर स्थानांतरित करने, हाईकोर्ट की स्थायी बेंच और अधिवक्ताओं को टोल शुल्क से छूट देने की मांग रखी। मेडिकल डिस्पेंसरी को पीएचसी में अपग्रेड कर नियमित मेडिकल ऑफिसर नियुक्त करने की मांग भी रखी गई।
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जस्टिस भारद्वाज ने हिसार के ऐतिहासिक महत्व का उल्लेख करते हुए कहा कि यहां की अदालत देश की सबसे पुरानी अदालतों में शामिल है। उन्होंने बार और बेंच के रिश्ते को मजबूत बनाए रखने की बात कही। बार प्रधान ने बताया कि स्थायी बेंच के लिए मुख्य न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट को पत्र लिखा गया है और सांसद जयप्रकाश से मामला संसद में उठाने का आग्रह किया गया है। कार्यक्रम का संचालन बार सचिव समीर सिहाग ने किया। जस्टिस भारद्वाज को स्मृति चिह्न देकर सम्मानित किया गया।
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