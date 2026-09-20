Hisar News: हाईकोर्ट के प्रशासनिक जज हिसार पहुंचे, बार ने सौंपा मांगों का चार्टर

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बार ने हिसार में विभिन्न ट्रिब्यूनल व कमीशनों की क्षेत्रीय पीठ, मल्टीलेवल अधिवक्ता पार्किंग, 85 अतिरिक्त चैंबर, बार रूम विस्तार, न्यायिक लॉकअप को सुरक्षा दीवार के अंदर स्थानांतरित करने, हाईकोर्ट की स्थायी बेंच और अधिवक्ताओं को टोल शुल्क से छूट देने की मांग रखी। मेडिकल डिस्पेंसरी को पीएचसी में अपग्रेड कर नियमित मेडिकल ऑफिसर नियुक्त करने की मांग भी रखी गई।जस्टिस भारद्वाज ने हिसार के ऐतिहासिक महत्व का उल्लेख करते हुए कहा कि यहां की अदालत देश की सबसे पुरानी अदालतों में शामिल है। उन्होंने बार और बेंच के रिश्ते को मजबूत बनाए रखने की बात कही। बार प्रधान ने बताया कि स्थायी बेंच के लिए मुख्य न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट को पत्र लिखा गया है और सांसद जयप्रकाश से मामला संसद में उठाने का आग्रह किया गया है। कार्यक्रम का संचालन बार सचिव समीर सिहाग ने किया। जस्टिस भारद्वाज को स्मृति चिह्न देकर सम्मानित किया गया।