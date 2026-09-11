हरियाणा मौसम: इस बार 21 जिलों में मानसून सामान्य से कम, 10 रेड जोन में; अगले एक सप्ताह ये रहेगा मौसम का हाल

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जींद 143 59 प्रतिशत

सिरसा 86 56 प्रतिशत

कैथल 160 53 प्रतिशत

अंबाला 391 48 प्रतिशत

करनाल 253.5 47 प्रतिशत

रोहतक 232.2 46 प्रतिशत

पानीपत 286 32 प्रतिशत

सोनीपत 300 31 प्रतिशत

हिसार 198.3 27 प्रतिशत

पंचकूला 625 22 प्रतिशत

यमुनानगर 677 19 प्रतिशत

महेंद्रगढ़ 300 19 प्रतिशत

झज्जर 284 16 प्रतिशत

रेवाड़ी 360.6 10 प्रतिशत

फरीदाबाद 470 9 प्रतिशत

कुरुक्षेत्र 354.5 6 प्रतिशत

फतेहाबाद 222.1 6 प्रतिशत

भिवानी 261.4 3 प्रतिशत

गुरुग्राम 467 2 प्रतिशत

नूंह 440.2 2 प्रतिशत

चरखी-दादरी 326.2 12 प्रतिशत

एक जून से 10 सितंबर तक के आंकड़ों के अनुसार 12 जिलों में सामान्य से 21 प्रतिशत तक कम बारिश हुई। जींद में सामान्य से सबसे कम 59 प्रतिशत बारिश हुई। सिरसा में 56, कैथल में 53, अंबाला में 48, करनाल में 47 और रोहतक में 46 प्रतिशत कम बारिश हुई। इस बार पूरे प्रदेश में एक साथ मानसून सक्रिय नहीं रहा। एनसीआर और उत्तरी जिलों में बारिश अधिक रही जबकि गर्मी और उमस से लोग परेशान रहे। मौसम विशेषज्ञों ने कमजोर मानसून के लिए अल नीनो के प्रभाव को जिम्मेदार बताया। वैज्ञानिकों ने पहले ही मानसून कमजोर रहने का अनुमान जताया था। हरियाणा के अलावा देश के अन्य राज्यों में भी मानसून कमजोर रहा।शुक्रवार दोपहर बाद प्रदेश के छह जिलों में धूलभरी आंधी के चलते मौसम बदला। मौसम विशेषज्ञ डॉ. चंद्रमोहन ने बताया कि 16 सितंबर तक पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से प्रदेश में बारिश के आसार हैं। उत्तरी जिलों में बारिश की संभावना अधिक है। इसके बाद 20 सितंबर तक मानसून लौट जाएगा।अगस्त में प्रदेश में 138.5 एमएम बारिश हुई, जबकि सामान्य आंकड़ा 146.1 एमएम है। इस तरह सामान्य से पांच प्रतिशत कम बारिश हुई। करनाल में सामान्य से 68 प्रतिशत अधिक बारिश हुई जो प्रदेश में सबसे ज्यादा रही। वहीं जींद में सामान्य से 51, कैथल में 49, अंबाला में 37 और सिरसा में 24 प्रतिशत कम बारिश हुई।पिछले साल जुलाई में 141 एमएम बारिश हुई थी जो सामान्य से 33 प्रतिशत अधिक थी। इस बार जुलाई में 58.3 एमएम बारिश हुई, जो सामान्य से 45 प्रतिशत कम है। पिछले 27 वर्षों में जुलाई की सर्वाधिक बारिश का रिकॉर्ड 2003 में बना था। उस वर्ष 344.1 एमएम बारिश हुई थी, जो सामान्य से 182 प्रतिशत अधिक थी।कृषि विभाग के अतिरिक्त निदेशक डॉ. आरपी सिहाग ने बताया कि इस बार मानसून की बारिश कम रही है। किसानों ने फसलों को बचाने के लिए बोरवेल सहित अन्य संसाधनों का इस्तेमाल किया। कम बारिश का असर फसलों पर कुछ हद तक पड़ना तय है। अभी यह नहीं बताया जा सकता कि उत्पादन कितने प्रतिशत प्रभावित होगा।