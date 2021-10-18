Hisar News: लालच सच्चा...रिश्ता झूठा, मकान के लालच में अंधे बेटे ने बहाया पिता का खून, खून से सना गद्दा तूड़ी में दबाया

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वारदात का राज तब खुला जब बबलू के चाचा व परिवार के अन्य लोगों को हवा सिंह के सिर पर चोट के निशान नजर आए। पुलिस ने बबलू से पूछताछ की तो संदेह हुआ। चंदन नगर स्थित घर के अंदर चारपाई पर व दरवाजे के पास खून बिखरा था। इससे शक गहरा गया। हवा सिंह की बुजुर्ग मां को तब तक कुछ नहीं पता था।तलाशी के दौरान कोठे में तूड़ी के ढेर में दबा खून से सना गद्दा मिला। बबलू से पूछा तो उसने कबूल कर लिया कि रात में पिता के साथ झगड़ा हुआ था। उसके भी सिर व गर्दन पर चोट लगी है। चाचा सूबे सिंह ने आरोप लगाया कि बबलू ने अपने सिर व गर्दन पर खुद ही चोट मारी है ताकि पुलिस को गुमराह कर सके।पिता ने मकान खाली करने के लिए कहा था : बबलू ने पुलिस को बताया कि पिता ने उसे मकान खाली करने के लिए कह दिया था। वह नहीं चाहता था कि मकान बेचा जाए। जांच अधिकारी का मानना है कि बबलू के साथ कुछ और लोग भी वारदात में शामिल हो सकते हैं।