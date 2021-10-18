फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Hisar News ›   FIR registered against warehouse operator in case involving 678 bags of urea

Hisar News: 678 बैग यूरिया मामले में गोदाम संचालक पर प्राथमिकी दर्ज

Thu, 05 Nov 2026 12:25 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Thu, 05 Nov 2026 12:25 AM IST
विज्ञापन
FIR registered against warehouse operator in case involving 678 bags of urea
हिसार। गांव तलवंडी राणा में गोदाम से बरामद 678 बैग यूरिया के मामले में सदर थाना पुलिस ने संचालक रामनिवास के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। कृषि विभाग की शिकायत पर यह कार्रवाई की गई। विभाग ने मौके से लिए गए सैंपल जांच के लिए पंचकूला लैब भेजे हैं। जांच अधिकारी संजय कुमार ने बताया कि मंगलवार शाम कृषि विभाग की टीम ने गोदाम से यूरिया के भरे और खाली कट्टे बरामद किए थे। इनमें 144 पीले और 534 सफेद रंग के भरे कट्टे शामिल थे। इसके अलावा 405 पीले और 261 सफेद खाली कट्टे मिले। आरोप है कि सब्सिडी वाले डीएपी बैग से यूरिया निकालकर व्यावसायिक यूरिया के बैग में भरा जा रहा था। ब्यूरो
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed