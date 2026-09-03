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हिसार: इलेक्ट्रॉनिक शोरूम संचालक ने गोली मारकर की आत्महत्या, 12 क्वार्टर एरिया का मामला

Thu, 03 Sep 2026 02:33 PM IST
Naveen माई सिटी रिपोर्टर, हिसार (हरियाणा)
माई सिटी रिपोर्टर, हिसार (हरियाणा) Published by: Naveen Updated Thu, 03 Sep 2026 02:33 PM IST
सार

मृतक प्रवीण 12 कवार्टर रोड पर इलेक्ट्रॉनिक शोरूम चलाता था। उसका प्रताप नगर निवासी सुरेश के साथ पैसों का लेनदेन था।

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Electronics showroom owner commits suicide by shooting himself; incident in hisar 12 Quarter Area
हिसार सिविल अस्पताल में रखा शव - फोटो : संवाद

विस्तार
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हिसार के 12 क्वार्टर एरिया निवासी इलेक्ट्रॉनिक शोरूम संचालक ने गोली मारकर आत्महत्या कर ली। सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को जिला नागरिक अस्पताल पहुंचाया। 

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जानकारी के अनुसार 38 वर्षीय प्रवीण 12 कवार्टर रोड पर इलेक्ट्रॉनिक शोरूम चलाता था। उसका प्रताप नगर निवासी सुरेश के साथ पैसों का लेनदेन था। सुरेश पैसों को लेकर कल शाम और आज सुबह प्रवीण के पास आया था। इसी को लेकर प्रवीण परेशान था। इसी परेशानी में उसने अपनी लाइसेंसी पिस्तौल से खुद को गोली मार ली।

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