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हिसार में युवक पर चाकू से हमले का मामला: आरोपी जगदीप गिरफ्तार; पुलिस रिमांड की तैयारी

Thu, 03 Sep 2026 10:42 AM IST
Naveen माई सिटी रिपोर्टर, हिसार (हरियाणा)
माई सिटी रिपोर्टर, हिसार (हरियाणा) Published by: Naveen Updated Thu, 03 Sep 2026 10:42 AM IST
सार

पुलिस अधीक्षक सिद्धांत जैन ने कहा कि आपसी विवाद में हिंसा करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। हथियारों का प्रयोग करने और कानून-व्यवस्था प्रभावित करने वाले व्यक्तियों को बख्शा नहीं जाएगा।

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Case of knife attack on a youth in Hisar: Accused Jagdeep arrested; preparations underway for police remand.
आरोपी - फोटो : संवाद

विस्तार
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प्रताप नगर में एक युवक पर चाकू से हमला करने के मामले में चौकी पड़ाव पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। यह गिरफ्तारी पुलिस अधीक्षक सिद्धांत जैन के निर्देश पर आपराधिक गतिविधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत हुई है। आरोपी को अदालत में पेश कर पुलिस रिमांड पर लिया जाएगा ताकि वारदात के संबंध में गहन पूछताछ की जा सके।

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चौकी पड़ाव पुलिस से सहायक उप-निरीक्षक सुरजमल ने बताया कि यह घटना 02 सितंबर 2026 को हुई थी। प्रताप नगर में लड़ाई-झगड़े के दौरान मोहित उर्फ मिट्टू पर चाकू से हमला किया गया था। मोहित उर्फ मिट्टू जगत नारायण का पुत्र और प्रताप नगर, हिसार का निवासी है। घायल के बयान और चिकित्सकीय रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने मुकदमा नंबर 307, दिनांक 02.09.2026 को विभिन्न धाराओं के तहत दर्ज किया। जांच के दौरान नामजद आरोपी जगदीप को गिरफ्तार किया गया। जगदीप कश्मीरी का पुत्र और प्रताप नगर, हिसार का निवासी है। पुलिस रिमांड के दौरान वारदात में प्रयुक्त हथियार सहित अन्य तथ्यों की जांच की जाएगी। पुलिस का लक्ष्य मामले की तह तक जाना और सभी संबंधित जानकारी जुटाना है।
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पुलिस की सख्त चेतावनी
पुलिस अधीक्षक सिद्धांत जैन ने इस मामले पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि आपसी विवाद में हिंसा करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। हथियारों का प्रयोग करने और कानून-व्यवस्था प्रभावित करने वाले व्यक्तियों को बख्शा नहीं जाएगा। हिसार पुलिस की यह कार्रवाई कानून हाथ में लेने वालों के लिए एक स्पष्ट चेतावनी है। किसी भी आपराधिक गतिविधि को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
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आगे की जांच
गिरफ्तार आरोपी जगदीप को जल्द ही अदालत में पेश किया जाएगा। पुलिस अदालत से उसका रिमांड प्राप्त करने का प्रयास करेगी। रिमांड के दौरान पुलिस वारदात के हर पहलू की गहनता से जांच करेगी। इसमें हमले में इस्तेमाल किए गए हथियार की बरामदगी भी शामिल है। पुलिस का उद्देश्य मामले से जुड़े सभी तथ्यों को उजागर करना है।

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