Hisar News: ओपीडी बुकिंग के बहाने डाउनलोड कराई एपीके फाइल, 2 लाख रुपये ठगे

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सीताराम ने बताया कि 15 सितंबर को उन्होंने गूगल पर एक अस्पताल की ओपीडी बुक करने का प्रयास किया लेकिन बुकिंग नहीं हुई। कुछ देर बाद दो अलग-अलग मोबाइल नंबरों से फोन आए। कॉल करने वालों ने ओपीडी बुकिंग के बारे में पूछा। इसके बाद उनसे नाम और जन्मतिथि पूछी गई। ठगों ने एक स्क्रीनशॉट भेजकर अपॉइंटमेंट पर क्लिक करने को कहा।क्लिक करने के बाद भी बुकिंग नहीं हुई तो उन्होंने फोन काट दिया। 25 सितंबर को उनके बैंक खाते से दो बार 99,999 रुपये कटने के संदेश आए। मोबाइल की जांच करने पर उसमें 15 सितंबर से एक थर्ड पार्टी एपीके फाइल डाउनलोड मिली। इस पर सीताराम ने हेल्पलाइन नंबर 1930 पर शिकायत दर्ज कराई। ब्यूरो