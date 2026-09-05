Hisar News: पीएम स्वनिधि योजना के ऋण आवेदनों का समय पर करें निपटारा

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जिला सचिवालय परिसर में सीटीएम की अध्यक्षता में हुई बैठक में इसमें विभिन्न सरकारी विभागों के प्रतिनिधियों और सदस्य बैंकों के जिला समन्वयकों ने भाग लिया। बैठक में एलडीएम राजेश जिंदल मौजूद रहे।बैठक में वित्त वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही के दौरान सरकारी प्रायोजित योजनाओं और वार्षिक ऋण योजना की प्रगति की समीक्षा की गई। अधिकारियों एवं बैंक प्रतिनिधियों ने पात्र लाभार्थियों तक बैंकिंग सुविधाएं पहुंचाने और ऋण उपलब्ध करवाने से जुड़े विषयों पर चर्चा की।चौहान ने कहा कि सरकारी योजनाओं का उद्देश्य जरूरतमंद लोगों को समय पर आर्थिक सहायता और बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध करवाकर आत्मनिर्भर बनाना है। उन्होंने विभागों और बैंकों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने तथा आवेदनों का निर्धारित समयावधि में निपटारा सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।बैठक में आगामी शहरी स्थानीय निकाय स्तर पर आयोजित होने वाले पीएम स्वनिधि शिविरों की तैयारियों पर भी चर्चा हुई। शिविरों में पात्र लोगों को योजना की जानकारी देने, आवेदन करवाने तथा बैंकिंग एवं ऋण प्रक्रिया को मौके पर सुगम बनाने पर जोर दिया गया।अधिकारियों और बैंक प्रतिनिधियों को आवश्यक तैयारियां समय पर पूरी करने के निर्देश दिए गए। वार्षिक ऋण योजना के तहत विभिन्न क्षेत्रों में ऋण वितरण और सरकारी योजनाओं की प्रगति की समीक्षा करते हुए आगामी तिमाही में बेहतर परिणाम हासिल करने की रणनीति पर भी विचार-विमर्श किया गया।