फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Hisar News ›   Demand for sewer line cleaning; warning of protest

Hisar News: सीवर लाइन साफ करवाने की मांग, आंदोलन की चेतावनी

Mon, 19 Oct 2026 01:20 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Mon, 19 Oct 2026 01:20 AM IST
विज्ञापन
Demand for sewer line cleaning; warning of protest
अर्बन स्टेट मैं रोड पर पर सीवर से भरे पानी से गुजरते वाहन चालक।
हिसार। मोहल्ला अर्बन एस्टेट द्वितीय और इंदिरानगर के वार्ड-15 में तेल डिपो फाटक के पास सीवर लाइन चोक होने से गंदा पानी सड़कों और मकानों में घुस रहा है।
विज्ञापन

अर्बन एस्टेट के चौराहे पर सड़क खोदकर मलबा डालने से लेबर चौक पर आवागमन में भी परेशानी हो रही है। स्थानीय निवासी तरुण सैनी, रमेश चंद्र, वीरेंद्र और सुरेश ने जनस्वास्थ्य विभाग के एसडीओ व जेई को समस्या से अवगत करवाकर समाधान की मांग की है। सफाई नहीं होने से लोगों में रोष है। उन्होंने आंदोलन की चेतावनी दी है। ब्यूरो
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed