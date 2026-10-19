Hisar News: सीवर लाइन साफ करवाने की मांग, आंदोलन की चेतावनी

विज्ञापन



अर्बन एस्टेट के चौराहे पर सड़क खोदकर मलबा डालने से लेबर चौक पर आवागमन में भी परेशानी हो रही है। स्थानीय निवासी तरुण सैनी, रमेश चंद्र, वीरेंद्र और सुरेश ने जनस्वास्थ्य विभाग के एसडीओ व जेई को समस्या से अवगत करवाकर समाधान की मांग की है। सफाई नहीं होने से लोगों में रोष है। उन्होंने आंदोलन की चेतावनी दी है। ब्यूरो

विज्ञापन

हिसार। मोहल्ला अर्बन एस्टेट द्वितीय और इंदिरानगर के वार्ड-15 में तेल डिपो फाटक के पास सीवर लाइन चोक होने से गंदा पानी सड़कों और मकानों में घुस रहा है।