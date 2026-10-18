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Hisar News: कांग्रेस

Sun, 18 Oct 2026 11:30 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sun, 18 Oct 2026 11:30 PM IST
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Congress hisar balsmnd hsr
वोट बचाओ, देश बचाओ’ का नारा देकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन, मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की उठाई मांग
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बालसमंद
श्री वेद प्रकाश मंगल मेमोरियल धर्मशाला, नजदीक पुलिस चौकी बालसमंद, जिला हिसार में रविवार को दोपहर 2:30 बजे से शाम 4:15 बजे तक ब्लॉक स्तरीय कांग्रेस कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किया गया। सम्मेलन में कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं, विधायकों, सांसद और कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। इस दौरान भाजपा सरकार की नीतियों पर निशाना साधते हुए कांग्रेस को मजबूत करने तथा आगामी चुनावों में पार्टी के उम्मीदवारों के समर्थन में एकजुट होकर कार्य करने का आह्वान किया गया।

कार्यक्रम में ब्लॉक अध्यक्ष बालसमंद भीम सिंह झांझड़िया, पंचायत समिति सदस्य खारिया कुलदीप जांगड़ा, नलवा विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी अनिल मान, समाजसेविका रेनू चहल, आदमपुर के ब्लॉक कांग्रेस प्रधान कुलदीप सेनिवार, हिसार के सांसद जयप्रकाश, उकलाना के विधायक नरेश सेलवाल, नारनौंद के विधायक जस्सी पेटवाड़ तथा आदमपुर के विधायक एवं हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के ओबीसी विभाग के चेयरमैन चंद्रप्रकाश प्रमुख रूप से उपस्थित रहे।
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### जस्सी पेटवाड़ ने चंद्रप्रकाश की कार्यशैली की सराहना की

नारनौंद के विधायक जस्सी पेटवाड़ ने सम्मेलन में उपस्थित वरिष्ठ नेताओं और कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि चौधरी भजनलाल के बाद आदमपुर क्षेत्र में जनता के कार्यों को प्राथमिकता देने वाले नेताओं में विधायक चंद्रप्रकाश का महत्वपूर्ण स्थान है। उन्होंने कहा कि आदमपुर क्षेत्र की समस्याओं को विधानसभा में मजबूती से उठाने का काम चंद्रप्रकाश कर रहे हैं।
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पेटवाड़ ने कहा कि चंद्रप्रकाश पूर्व में आईएएस अधिकारी भी रह चुके हैं, इसलिए वे और अन्य विधायक विभिन्न विषयों पर उनसे सलाह लेते हैं। उन्होंने कहा कि मौजूदा परिस्थितियों में लड़ाई केवल सत्ता और विपक्ष की नहीं, बल्कि देश की संस्कृति, युवाओं के भविष्य और किसानों की फसल बचाने की भी है।

उन्होंने आरोप लगाया कि कौशल रोजगार और अग्निवीर जैसी व्यवस्थाओं के कारण हरियाणा के युवाओं के लिए स्थायी सरकारी रोजगार के अवसर प्रभावित हो रहे हैं। उन्होंने कार्यकर्ताओं से अपील की कि वे चंद्रप्रकाश का साथ मजबूत बनाए रखें, ताकि आदमपुर क्षेत्र के विकास को गति मिल सके।

### भाजपा सरकार किसान, शिक्षा और स्वास्थ्य के मुद्दों पर विफल : चंद्रप्रकाश

आदमपुर के विधायक चंद्रप्रकाश ने अपने संबोधन में भाजपा सरकार पर किसान, शिक्षा और स्वास्थ्य सहित विभिन्न क्षेत्रों में विफल रहने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि किसानों को उचित दाम पर खाद उपलब्ध कराने, खेतों तक पानी पहुंचाने और उनकी फसलों को न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर बिकवाने के मामले में सरकार के दावों और जमीनी स्थिति में अंतर है।

उन्होंने सरकार के एमएसपी पर फसल खरीदने संबंधी दावों पर सवाल उठाते हुए कहा कि किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य मिलना चाहिए। चंद्रप्रकाश ने आरोप लगाया कि भाजपा समाज की 36 बिरादरियों को आपस में बांटकर राजनीतिक लाभ लेने का प्रयास कर रही है।

उन्होंने कार्यकर्ताओं से आगामी चुनावों में कांग्रेस और उसके उम्मीदवारों को मजबूत करने की अपील की। साथ ही राहुल गांधी, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा और सांसद जयप्रकाश के नेतृत्व को मजबूती देने का आह्वान किया।

### जयप्रकाश ने वोट चोरी के आरोप लगाए

हिसार के सांसद जयप्रकाश ने अपने संबोधन में भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए जंतर-मंतर पर युवाओं और महिला पहलवानों के साथ हुए व्यवहार को निंदनीय बताया। उन्होंने लोकसभा चुनावों में कथित वोट चोरी का आरोप लगाते हुए मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार की भूमिका पर सवाल उठाए। ये आरोप उन्होंने अपने राजनीतिक संबोधन के दौरान लगाए।

जयप्रकाश ने कहा कि कांग्रेस जनता के अधिकारों, युवाओं के रोजगार और लोकतांत्रिक मूल्यों से जुड़े मुद्दों को संसद और विधानसभा में उठाती रही है। उन्होंने राहुल गांधी, स्वयं तथा हरियाणा विधानसभा में कांग्रेस नेताओं द्वारा जनहित के मुद्दे उठाने का उल्लेख किया।

उन्होंने कार्यकर्ताओं से कांग्रेस को दिल्ली और हरियाणा दोनों स्तरों पर मजबूत करने की अपील करते हुए आदमपुर विधायक चंद्रप्रकाश के समर्थन में एकजुट रहने का आह्वान किया।


### मुख्य चुनाव आयुक्त के इस्तीफे की मांग, पुतला फूंका

सम्मेलन के समापन पर उपस्थित कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग की। इस दौरान ‘वोट बचाओ, देश बचाओ’ के नारे लगाए गए और उनका पुतला फूंका गया। कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए लोकतांत्रिक अधिकारों की रक्षा का आह्वान किया। कार्यक्रम के बाद सभी नेता और कार्यकर्ता अपने-अपने गंतव्य के लिए रवाना हो गए।
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