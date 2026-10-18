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बुजुर्ग महिला हत्याकांड: आरोपी जयेश को अस्पताल से छुट्टी, आज अदालत में करेगी पुलिस पेश

Sun, 18 Oct 2026 11:46 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sun, 18 Oct 2026 11:46 PM IST
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Murder of elderly woman: Accused Jayesh discharged from hospital; police to present him in court today
हिसार। मॉडल टाउन निवासी बुजुर्ग महिला संतोष की हत्या के मामले में आरोपी जयेश को रविवार को अस्पताल से छुट्टी मिल गई। पुलिस सोमवार को उसे अदालत में पेश कर रिमांड पर लेने का प्रयास करेगी। रिमांड के दौरान उससे मामले के मुख्य आरोपी सोनू के बारे में पूछताछ की जाएगी। सोनू अभी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है जबकि दूसरा आरोपी भावेश अस्पताल में उपचाराधीन है।
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चंडीगढ़ निवासी कंवल किशोर ने पुलिस को दिए बयान में बताया था कि उसकी बहन संतोष कुमारी मॉडल टाउन में रहती थीं। उनके पति और दोनों बच्चों की पहले ही बीमारी व अन्य कारणों से मौत हो चुकी थी। इसके बाद वह घर में अकेली रहती थीं। कंवल किशोर की संतोष से 6 अक्तूबर को बातचीत हुई थी।
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8 अक्तूबर को उनकी पड़ोसन ने फोन कर संतोष की मौत की सूचना दी। सीसीटीवी फुटेज में तीन संदिग्ध युवक संतोष के घर में घुसते दिखाई दिए थे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और फुटेज के आधार पर पुलिस ने तीन युवकों के खिलाफ हत्या की प्राथमिकी दर्ज की थी। पुलिस के अनुसार, आरोपियों ने लूट के इरादे से वारदात को अंजाम दिया था।
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शुक्रवार को रायपुर रोड रेलवे फाटक के पास पुलिस की दो आरोपियों से मुठभेड़ हुई थी। इस दौरान राजगढ़ निवासी भावेश के पैर में गोली लगी, जबकि जयेश बाइक से गिरकर घायल हो गया था। उसके एक पैर में फ्रैक्चर आया था। पुलिस ने दोनों को जिला नागरिक अस्पताल में भर्ती करवाया था।



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