फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Hisar News ›   Collision between two motorcycles near Mirchpur, Hansi; three youths die on the spot

बरवाला-जींद रोड पर आमने-सामने भिड़ीं बाइकें: 3 युवकों की मौके पर मौत, तीन परिवारों के चिराग बुझे

Thu, 24 Sep 2026 09:44 AM IST
Naveen संवाद न्यूज एजेंसी, हांसी (हरियाणा)
संवाद न्यूज एजेंसी, हांसी (हरियाणा) Published by: Naveen Updated Thu, 24 Sep 2026 09:44 AM IST
सार

मृतकों में कपिल करीब 30 वर्ष, मोहित करीब 33 वर्ष और विजय कुमार करीब 32 वर्ष का बताया जा रहा है। विजय शादीशुदा था और उसके दो बच्चे हैं। मोहित के भी दो बच्चे बताए जा रहे हैं।

विज्ञापन
Collision between two motorcycles near Mirchpur, Hansi; three youths die on the spot
सांकेतिक फोटो - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

हांसी के नारनौंद बरवाला-जींद रोड पर गांव मिर्चपुर के पास देर रात एक दर्दनाक सड़क हादसे ने तीन परिवारों को गहरे सदमे में डाल दिया। यहां दो मोटरसाइकिलों की आमने-सामने जोरदार भिड़ंत हो गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि दोनों बाइकों पर सवार तीन युवकों की मौके पर ही मौत हो गई।

विज्ञापन


आपको बता दें कि हादसे के बाद मौके पर चीख-पुकार मच गई। सूचना मिलते ही मिर्चपुर पुलिस चौकी की टीम मौके पर पहुंची और घटनास्थल का जायजा लिया। पुलिस ने तीनों शवों को कब्जे में लेकर हांसी नागरिक अस्पताल की मोर्चरी में भिजवा दिया। खेड़ी जालब निवासी कपिल और खेड़ी लोहचब निवासी मोहित बाइक पर जींद गए थे। देर रात दोनों वापस अपने गांव की ओर लौट रहे थे। जैसे ही वे मिर्चपुर के पास बरवाला-जींद रोड पर पहुंचे, सामने से आ रही बाइक से उनकी जोरदार टक्कर हो गई।
विज्ञापन




सामने वाली बाइक पर इटल कलां निवासी विजय कुमार उर्फ पोला सवार था। बताया जा रहा है कि विजय बरवाला अस्पताल में बिजली कर्मचारी के रूप में कार्यरत था और ड्यूटी खत्म करने के बाद अपने घर लौट रहा था। प्रत्यक्ष जानकारी के मुताबिक टक्कर के बाद तीनों युवक गंभीर रूप से घायल हो गए और उनकी मौके पर ही मौत हो गई।
विज्ञापन
विज्ञापन


मृतकों में कपिल करीब 30 वर्ष, मोहित करीब 33 वर्ष और विजय कुमार करीब 32 वर्ष का बताया जा रहा है। विजय शादीशुदा था और उसके दो बच्चे हैं। मोहित के भी दो बच्चे बताए जा रहे हैं।


मिर्चपुर पुलिस चौकी प्रभारी खेता राम ने बताया कि हादसे में तीनों युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। शवों को पोस्टमार्टम के लिए हांसी नागरिक अस्पताल भेजा गया है। पुलिस हादसे के कारणों की जांच कर रही है। पोस्टमार्टम के बाद तीनों शव परिजनों को सौंपे जाएंगे। हादसे के बाद मृतकों के गांवों में मातम पसरा हुआ है।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed