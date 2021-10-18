Hisar News: महिला पर पति की हत्या का आरोप

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उकलाना निवासी कुलदीप ने बताया कि वे तीन भाई हैं और बलजीत दूसरे नंबर पर था। वह भवन निर्माण संबंधी कार्यों में मजदूरी करता था। मंगलवार दोपहर करीब 12 बजे वह घर से निकला था। रात को वापस नहीं आने पर परिजनों ने उसकी तलाश की, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। बुधवार सुबह करीब साढ़े सात बजे गांव के एक बच्चे ने बलजीत का शव रेलवे लाइन के पास खेत में पड़े होने की जानकारी दी। परिजन मौके पर पहुंचे तो उसका खून से लथपथ शव पड़ा था। उन्होंने पुलिस को सूचना दी।पत्नी से अक्सर होता था झगड़ाकुलदीप ने बताया कि बलजीत का पत्नी मनप्रीत के साथ अक्सर झगड़ा होता था। करीब एक सप्ताह पहले मनप्रीत ने बलजीत के साथ मारपीट कर उसे चोटें भी मारी थीं। इस संबंध में पुलिस को शिकायत दी गई थी। कुलदीप ने बताया कि परिजनों को मनप्रीत के किसी व्यक्ति के साथ प्रेम प्रसंग होने की भी आशंका है। उनका कहना है कि यह भी दंपती के बीच अनबन का कारण था। मनप्रीत कई बार घंटों घर से गायब रहती थी, जो बलजीत को पसंद नहीं था।बलजीत के पिता का हो चुका है निधनकुलदीप के मुताबिक, उनके पिता का करीब पांच साल पहले निधन हो चुका है। उनकी मां भी किसी के घर काम करके परिवार चलाने में सहयोग करती हैं। बलजीत के सात साल का बेटा और तीन साल की बेटी है।डंडे से हत्या करने की आशंकाजांच अधिकारी कुलदीप ने बताया कि बलजीत के शव पर चोट के निशान मिले हैं, जो डंडे से चोट के प्रतीत हो रहे हैं। उसके सिर के अलावा हाथ, माथे आदि पर भी चोटें मिली हैं। पुलिस विसरा सैंपल जांच के लिए भेजेगी। जांच के बाद ही हत्या के कारण और तरीके की स्थिति स्पष्ट हो सकेगी।