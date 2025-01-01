फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Hisar News ›   CM's flying team raided Barwala ITI, one employee was absent, allegations of hookah and alcohol use could not be confirmed

Hisar News: बरवाला आईटीआई में सीएम फ्लाइंग का छापा, एक कर्मचारी गैरहाजिर मिला, हुक्का-शराब सेवन की शिकायत की नहीं हो सकी पुष्टि

Fri, 21 Aug 2026 12:09 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, हिसार
संवाद न्यूज एजेंसी, हिसार Updated Fri, 21 Aug 2026 12:09 AM IST
विज्ञापन
CM's flying team raided Barwala ITI, one employee was absent, allegations of hookah and alcohol use could not be confirmed
बरवाला आईटीआई में जांच के लिए पहुंची सीएम फ्लाइंग की टीम। 
बरवाला। बरवाला स्थित राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आईटीआई) में स्टाफ के ड्यूटी से गैरहाजिर रहने की शिकायत पर सीएम फ्लाइंग हिसार की टीम ने वीरवार को औचक निरीक्षण किया। टीम ने हाजिरी रजिस्टर और कर्मचारियों की मौके पर उपस्थिति जांची।
विज्ञापन

निरीक्षण सीएम फ्लाइंग हिसार रेंज इंचार्ज सुनैना के नेतृत्व में हुआ। टीम में शिक्षा विभाग के खंड शिक्षा अधिकारी सुरेश चंद्र, एएसआई सुरेंद्र और हेड कांस्टेबल विजय शामिल रहे। टीम को शिकायत मिली थी कि कुछ कर्मचारी नियमित रूप से ड्यूटी से गैरहाजिर रहते हैं। शिकायत में ड्यूटी के दौरान हुक्का पीने और शराब का सेवन करने के आरोप भी लगाए गए थे।
विज्ञापन

जांच के दौरान प्लंबर अनुदेशक कुलदीप आधे दिन के बाद ड्यूटी से गैरहाजिर मिले। टीम ने उनकी गैरहाजिरी को लेकर संस्थान के अधिकारियों से जानकारी ली। बाद में कुलदीप ने कर्मचारियों के माध्यम से संदेश भिजवाया कि घर पर अचानक आवश्यक कार्य आने के कारण उन्हें बिना पूर्व सूचना के जाना पड़ा।
विज्ञापन
विज्ञापन

सीएम फ्लाइंग टीम ने संस्थान पहुंचते ही स्टाफ का हाजिरी रजिस्टर जांचा। इसके बाद मौके पर मौजूद कर्मचारियों की उपस्थिति का मिलान किया गया। एक कर्मचारी के गैरहाजिर मिलने पर टीम ने संबंधित अधिकारियों से जानकारी ली।

शराब और हुक्का सेवन की शिकायत नहीं हुई पुष्ट
टीम ने शराब के सेवन और ड्यूटी के दौरान हुक्का पीने के आरोपों की भी जांच की। निरीक्षण के दौरान कोई कर्मचारी शराब के नशे में नहीं मिला। इसके अलावा किसी कर्मचारी के संस्थान से बाहर जाकर हुक्का पीने का मामला भी सामने नहीं आया।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed