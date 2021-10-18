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Hisar News: ऑटो मार्केट पावर हाउस की बढ़ेगी क्षमता, आठ फीडरों की बिजली रहेगी बंद

Sun, 25 Oct 2026 12:48 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sun, 25 Oct 2026 12:48 AM IST
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Capacity of the Auto Market power house to be increased; power supply from eight feeders will remain shut off.

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हिसार। शहर के ऑटो मार्केट स्थित 33 केवी पावर हाउस की क्षमता बढ़ाने के लिए रविवार को तीसरे ट्रांसफार्मर के टावर का निर्माण किया जाएगा। इसके चलते सुबह सात से 11 बजे तक 33 केवी मुख्य सप्लाई बंद रहेगी। इस दौरान आठ फीडरों से जुड़े क्षेत्रों में बिजली आपूर्ति बाधित होगी। दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम (डीएचबीवीएन) ने उपभोक्ताओं से सहयोग की अपील की है।
पावर हाउस में ट्रांसफार्मरों की संख्या दो से बढ़ाकर तीन की जा रही है। रविवार को नए ट्रांसफार्मर के लिए टावर निर्माण के चलते क्लॉथ मार्केट, दिल्ली गेट, सिटी थाना, नागोरी गेट, डॉक्टर हॉट लाइन, डीएनएन चौक, बीकानेर चौक और तलाकी गेट फीडर बंद रहेंगे।
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इन क्षेत्रों में रहेगी बिजली कटौती
क्लॉथ मार्केट फीडर से पुरानी क्लॉथ मार्केट, ऑटो मार्केट, पटवार भवन और बूस्टिंग स्टेशन के आसपास के क्षेत्र प्रभावित होंगे। दिल्ली गेट फीडर से मोती बाजार, दिल्ली गेट, गांधी चौक और भगत सिंह चौक में आपूर्ति बंद रहेगी। सिटी थाना फीडर से सिटी थाना, तिलक बाजार, कटला रामलीला और शंकर निवास क्षेत्र प्रभावित होंगे। नागोरी गेट फीडर से नागोरी गेट, राजगुरु मार्केट, इंद्रप्रस्थ कॉलोनी और गुरुद्वारा रोड में बिजली नहीं आएगी।
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डॉक्टर हॉट लाइन भी रहेगी बंद
डॉक्टर हॉट लाइन फीडर से तायल गार्डन और सेक्टर सभा के नजदीक का अस्पताल क्षेत्र प्रभावित रहेगा। डीएनएन चौक फीडर से मंडी रोड, भामाशाह नगर, अग्रवाल कॉलोनी और देवी भवन क्षेत्र में आपूर्ति बंद रहेगी। बीकानेर चौक फीडर से रेड स्क्वेयर मार्केट, रेलवे रोड, रामपुरा मोहल्ला और काठ मंडी तथा तलाकी गेट फीडर से बस स्टैंड, ओल्ड ऋषि नगर, धोबी घाट रोड और आसपास के क्षेत्रों में बिजली आपूर्ति बाधित होगी।
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निर्माण कार्य निर्धारित समय से पहले पूरा करने का प्रयास किया जाएगा। तकनीकी कारणों से देरी होने पर बिजली कटौती की अवधि बढ़ सकती है।
- मनदीप सिंह, एसडीओ, सिटी सब डिविजन, हिसार।
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