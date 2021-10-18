Hisar News: करवा चौथ पर पारंपरिक अंदाज की तैयारी, बनारसी साड़ी पहली पसंद

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हिसार। करवा चौथ को लेकर बाजारों में रौनक बढ़ने लगी है। त्योहार पर सजने-संवरने के लिए महिलाएं पारंपरिक अंदाज को तरजीह दे रही हैं। बनारसी साड़ी पहली पसंद बनी हुई है, वहीं अनारकली सूट, कढ़ाई वाले परिधान और डिजाइनर गाउन भी पसंद किए जा रहे हैं।लाल रंग के साथ मरून, गुलाबी, रानी पिंक, हरे, ऑरेंज रस्ट और वाइन रंग के परिधानों की मांग है। हल्की कढ़ाई वाले सूट से लेकर हैवी वर्क वाली साड़ियों तक कई विकल्प उपलब्ध हैं। महिलाएं अपनी पसंद, जरूरत और बजट के अनुसार खरीदारी कर रही हैं। दुकानदारों के अनुसार पारंपरिक परिधानों में नए डिजाइन और रंगों के मेल से महिलाओं को कई विकल्प मिल रहे हैं।पारंपरिक के साथ आधुनिक परिधानों की पसंदकरवा चौथ पर साड़ी पहनने की परंपरा को देखते हुए महिलाएं बनारसी, जरी वर्क और हल्की कढ़ाई वाली साड़ियां पसंद कर रही हैं। अनारकली सूट भी पसंदीदा विकल्प बना हुआ है। इसके अलावा फ्लोर लेंथ अनारकली, शरारा सूट, गरारा और डिजाइनर कुर्ता सेट की मांग भी है। कई महिलाएं ऐसे परिधान चुन रही हैं, जिन्हें त्योहार के बाद पारिवारिक कार्यक्रमों और अन्य समारोहों में भी पहना जा सके। सुनहरी कढ़ाई, गोटा-पट्टी, जरी वर्क और बारीक धागों की कढ़ाई वाले परिधान उन्हें आकर्षित कर रहे हैं। आकर्षक दुपट्टों की भी मांग है।बजट के अनुसार कर रहीं खरीदारीबाजार में अलग-अलग कीमतों के परिधान उपलब्ध हैं। सामान्य कढ़ाई वाले सूट करीब 1000 से 2500 रुपये, जबकि डिजाइनर और अनारकली सूट 2000 से 6000 रुपये तक मिल रहे हैं। हैवी वर्क वाले सूट की कीमत इससे अधिक हो सकती है। बनारसी साड़ियों की कीमत कपड़े, बुनाई और कढ़ाई के अनुसार करीब 2000 से 8000 रुपये या इससे अधिक है। डिजाइनर साड़ियों और विशेष कारीगरी वाले परिधानों की कीमत भी अधिक रहती है।पारंपरिक लुक के साथ आराम भी जरूरीकरवा चौथ के लिए मरून रंग का अनारकली सूट पसंद किया है। त्योहार पर पारंपरिक लुक अच्छा लगता है और यह पहनने में भी आरामदायक है। मैं ऐसा परिधान खरीदना चाहती थी, जिसे बाद में भी पहना जा सके।- नेहा, ग्राहक।मुझे बनारसी साड़ी पसंद है। इस बार लाल और रानी पिंक रंग के काफी विकल्प हैं। करवा चौथ पर साड़ी का अलग ही आकर्षण होता है, लेकिन खरीदारी करते समय डिजाइन के साथ कीमत और कपड़े की गुणवत्ता का ध्यान रखना भी जरूरी है।- पूजा, ग्राहक।करवा चौथ के लिए महिलाएं पारंपरिक साड़ियों के साथ अनारकली और शरारा सूट भी पसंद कर रही हैं। लाल, मरून और रानी पिंक जैसे रंगों के साथ सुनहरी कढ़ाई वाले परिधानों की ओर ग्राहकों का रुझान रहता है। कीमत में अंतर डिजाइन, कपड़े और कारीगरी के आधार पर होता है।- अमित, दुकानदार।महिलाएं अब केवल भारी परिधान ही नहीं बल्कि हल्के और आकर्षक डिजाइन भी तलाश रही हैं। कई ग्राहक अपने बजट में बेहतर विकल्प चाहती हैं। बनारसी साड़ी, अनारकली और कढ़ाई वाले सूट की अलग-अलग श्रेणियों में विकल्प होने से महिलाएं अपनी पसंद के अनुसार खरीदारी कर सकती हैं।- संदीप, दुकानदार।