Hisar News: पीरांवाली में मिले शव की हुई पहचान, दो दिन पहले जेल से आया था रमेश

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उन्होंने कहा कि पोस्टमार्टम के दौरान लिए गए विसरा सैंपल को जांच के लिए भेजा जाएगा जिसके बाद मौत की वजह स्पष्ट हो सकेगी। रमेश दो दिन पहले ही चोरी के मामले में जेल से जमानत पर बाहर आया था। वह अक्सर घर से बाहर रहता था और कई-कई दिन घर नहीं आता था। शव मिलने के बाद सोशल मीडिया के माध्यम से परिजनों ने उसकी शिनाख्त की। विज्ञापन

युवक की छाती पर मर्द शब्द अंकित था। रमेश अविवाहित था और माता-पिता का इकलौता बेटा था। उसकी एक बहन है जो शादीशुदा है। रमेश के जीजा सुनील के बयान पर पुलिस ने इत्तेफाकिया कार्रवाई की है। उन्होंने कहा कि पोस्टमार्टम के दौरान लिए गए विसरा सैंपल को जांच के लिए भेजा जाएगा जिसके बाद मौत की वजह स्पष्ट हो सकेगी। रमेश दो दिन पहले ही चोरी के मामले में जेल से जमानत पर बाहर आया था। वह अक्सर घर से बाहर रहता था और कई-कई दिन घर नहीं आता था। शव मिलने के बाद सोशल मीडिया के माध्यम से परिजनों ने उसकी शिनाख्त की।युवक की छाती पर मर्द शब्द अंकित था। रमेश अविवाहित था और माता-पिता का इकलौता बेटा था। उसकी एक बहन है जो शादीशुदा है। रमेश के जीजा सुनील के बयान पर पुलिस ने इत्तेफाकिया कार्रवाई की है।

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हिसार। गांव पीरांवाली के पास शुक्रवार सुबह झाड़ियों में मिले 25 वर्षीय युवक के शव की पहचान गांव बासड़ा निवासी रमेश के रूप में हुई है। शव की शिनाख्त के बाद राजकीय रेलवे पुलिस ने शनिवार को पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया। जांच अधिकारी सतपाल सिंह ने बताया कि मौत के सही कारणों का अभी पता नहीं चल सका है।