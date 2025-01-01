फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Hisar News ›   Anger over non-payment of travel allowance and LTC bills

Hisar News: यात्रा भत्ता और एलटीसी के बिलों का भुगतान न होने पर रोष

Fri, 02 Oct 2026 01:30 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Fri, 02 Oct 2026 01:30 AM IST
विज्ञापन
Anger over non-payment of travel allowance and LTC bills
हांसी। सिंचाई विभाग के कर्मचारियों ने पिछले करीब ढाई साल से यात्रा भत्ता और अवकाश यात्रा रियायत (एलटीसी) के बिलों का भुगतान नहीं होने पर रोष जताया है। इस संबंध में पीडब्ल्यूडी यांत्रिक कर्मचारी यूनियन शाखा हांसी की बैठक हुई।
विज्ञापन

बैठक के बाद यूनियन पदाधिकारियों और कर्मचारियों ने सिंचाई विभाग के कार्यकारी अभियंता अजय कुंडु से मुलाकात कर लंबित मांगों का जल्द समाधान करने की मांग की। कर्मचारियों ने बताया कि यात्रा भत्ता और एलटीसी के बिल लंबे समय से लंबित हैं। अधिकारियों के समक्ष कई बार मांग रखने के बावजूद भुगतान नहीं किया गया। इसके अलावा कर्मचारियों ने साबुन, डांगरी (वर्किंग ड्रेस) सहित अन्य जरूरी सुविधाएं उपलब्ध करवाने की मांग भी रखी।
विज्ञापन

यूनियन प्रधान अशोक यादव ने कहा कि कर्मचारियों की कई मांगें लंबे समय से लंबित हैं। यदि अक्टूबर माह तक इनका समाधान नहीं किया गया तो कर्मचारी धरना-प्रदर्शन शुरू करेंगे। उन्होंने बताया कि कार्यकारी अभियंता अजय कुंडू ने मांगों को गंभीरता से लेते हुए जल्द समाधान करवाने का आश्वासन दिया है।
विज्ञापन
विज्ञापन

यादव ने कहा कि कर्मचारी लंबे समय से अपनी मांगों के पूरा होने का इंतजार कर रहे हैं। यदि आश्वासन के बावजूद मांगें पूरी नहीं हुईं तो यूनियन आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए मजबूर होगी। बैठक में संदीप फौजी, नवीन फौजी, विनोद कुमार, बलजीत यादव, रूप कुमार और राजबीर मायड़ सहित अन्य कर्मचारी मौजूद रहे।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed