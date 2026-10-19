फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Hisar News ›   Ajmer-Amritsar train to remain cancelled for three months due to fog

Hisar News: धुंध के चलते अजमेर-अमृतसर ट्रेन तीन माह रहेगी रद्द

Mon, 19 Oct 2026 01:22 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Mon, 19 Oct 2026 01:22 AM IST
विज्ञापन
Ajmer-Amritsar train to remain cancelled for three months due to fog
हिसार। आगामी धुंध के मौसम को देखते हुए रेलवे ने अजमेर-अमृतसर और अमृतसर-अजमेर ट्रेन को करीब तीन माह के लिए रद्द करने का फैसला किया है। ट्रेन संख्या 19611 अजमेर-अमृतसर 3 दिसंबर से 27 फरवरी तक और ट्रेन संख्या 19614 अमृतसर-अजमेर 4 दिसंबर से 28 फरवरी तक रद्द रहेगी।
विज्ञापन

ट्रेन संख्या 19611 का संचालन सप्ताह में दो दिन वीरवार और शनिवार को होता है जबकि ट्रेन संख्या 19614 शुक्रवार और रविवार को चलती है।ट्रेन संख्या 14527 और 14528 बठिंडा-श्रीगंगानगर-बठिंडा का संचालन अब डीजल के बजाय इलेक्ट्रिक इंजन से किया जाएगा। रेलवे के अनुसार, इलेक्ट्रिक इंजन की बेहतर गति क्षमता से ट्रेनों की रफ्तार बढ़ेगी। साथ ही डीजल इंजन का इस्तेमाल बंद होने से कार्बन उत्सर्जन में भी कमी आएगी।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed