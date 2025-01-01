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Hisar News: प्रशासनिक कामकाज जाना, अधिकारियों ने सेवाओं की दी जानकारी

Fri, 02 Oct 2026 01:29 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, हिसार
संवाद न्यूज एजेंसी, हिसार Updated Fri, 02 Oct 2026 01:29 AM IST
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Administrative operations explained; officials provided information on services.
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हांसी। पीएम श्री राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, भाटोल खरकड़ा के विद्यार्थियों ने वीरवार को टीम प्रभारी एवं रसायन विज्ञान प्रवक्ता सुशीला के साथ विभिन्न विभागीय कार्यालयों का भ्रमण किया।
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प्रशासन से परिचय अभियान के तहत तीसरे सप्ताह के दूसरे दिन विद्यार्थियों ने प्रशासनिक कार्यप्रणाली को नजदीक से समझने के साथ नागरिकों को उपलब्ध कराई जा रहीं सेवाओं की प्रक्रिया की जानकारी ली और अधिकारियों से अपनी जिज्ञासाओं के समाधान भी प्राप्त किए।
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अतिरिक्त उपायुक्त (एडीसी) लक्षित सरीन ने विद्यार्थियों को जिला योजना, समग्र शिक्षा अभियान, सूचना का अधिकार और नगर निकायों से संबंधित कार्यों की जानकारी दी। उन्होंने सिविल सेवाओं की कार्यप्रणाली और जिम्मेदारियों से अवगत कराते हुए विद्यार्थियों को लक्ष्य निर्धारित कर मेहनत करने के लिए प्रेरित किया।
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विद्यार्थियों ने समाधान शिविर में तहसीलदार डॉ. अनिल कुमार बिढान से शिविर की कार्यप्रणाली जानी। उन्होंने परिवार पहचान पत्र सहित विभिन्न नागरिक समस्याओं के समाधान और राजस्व विभाग के कार्यों की जानकारी दी। नागरिक संसाधन सूचना अधिकारी कुलदीप ने कंप्यूटर पर परिवार पहचान पत्र, वृद्धावस्था पेंशन, राशन कार्ड और आयु प्रमाण पत्र से जुड़ी प्रक्रियाएं समझाईं।
सरल केंद्र में उप अधीक्षक उषा रानी और गुरप्रीत ने वाहन पंजीकरण, ड्राइविंग लाइसेंस और जाति प्रमाण पत्र सहित सेवाओं की जानकारी दी। नगर परिषद हांसी के कनिष्ठ अभियंता संदीप कुमार ने सफाई व्यवस्था, वार्डों के नक्शों और कचरा उठाने वाले वाहनों की कार्यप्रणाली बताई।

जिला मुख्यालय पर डीएसपी विनोद शंकर ने भारतीय दंड संहिता एवं भारतीय न्याय संहिता, पुलिस संरचना और अधिकारियों की जिम्मेदारियों की जानकारी दी। महिला पुलिस थाने में विद्यार्थियों को अच्छे-बुरे स्पर्श, महिला एवं बाल सुरक्षा तथा साइबर अपराध से बचाव के उपाय बताए गए।इस दौरान अभियान के अतिरिक्त नोडल अधिकारी एवं प्रवक्ता राजीव कौशिक भी उपस्थित रहे।

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