Hisar News: सहमति संबंध में रह रहे युवक-महिला ने निगला जहर, युवक की मौत, महिला अग्रोहा मेडिकल कॉलेज रेफर

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गांव किरमारा निवासी प्रवीण ने बताया कि उसका भाई सचिन करीब एक साल से घर से बाहर रह रहा था। वह एक शादीशुदा महिला के साथ सहमति संबंध में रह रहा था। परिवार का उससे संपर्क नहीं था।प्रवीण के अनुसार, बुधवार शाम आजादनगर थाने से फोन आया कि सचिन और उसके साथ रहने वाली महिला मनीषा ने जहर निगल लिया है। सूचना मिलने पर परिजन हिसार पहुंचे। दोनों ने शाम करीब पांच बजे जहर निगला था।प्रवीण ने बताया कि मनीषा रोहतक जिले की रहने वाली है। वह शादीशुदा है और उसका 12 साल का बेटा है। उसका पति सेना में नौकरी करता है। सचिन हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय में सुरक्षाकर्मी के तौर पर काम करता था। प्रवीण के अनुसार, सचिन और मनीषा एक ही जाति से संबंध रखते थे। आजादनगर थाने के जांच अधिकारी मनदीप ने बताया कि मामले की सूचना मिली है। अस्पताल की ओर से रुक्का मिलने के बाद नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।