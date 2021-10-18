Hisar News: मेडिकल कॉलेज में सरकारी नौकरी के नाम पर 40 लाख की ठगी, दो पर प्राथमिकी

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पुलिस प्रवक्ता मदनलाल के अनुसार परवीन ने एसपी कार्यालय में शिकायत दी थी। उन्होंने बताया कि अगस्त 2025 में उनके दोस्त दीपक ने उनकी मुलाकात राजविंदर कौर और श्यामसुंदर से कराई थी। आरोपियों ने उन्हें केंद्र सरकार में सीआरएम पद पर नौकरी दिलाने का झांसा देकर 40 लाख रुपये मांगे। परवीन ने मकान का कुछ हिस्सा बेचकर रकम जुटाई। अक्तूबर 2025 से फरवरी 2026 तक उन्होंने श्यामसुंदर के बैंक खाते में 33.70 लाख रुपये जमा किए और 6.30 लाख रुपये नकद दिए।फर्जी नियुक्ति पत्र देकर बनाया जीएमआरोप है कि राजविंदर कौर ने परवीन को स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के नाम से फर्जी नियुक्ति पत्र दिया। इसके आधार पर उन्हें एमएएमसी अग्रोहा के ऑक्सीजन प्लांट में जीएम बनाया गया। परवीन ने फरवरी के अंत तक ड्यूटी की, लेकिन उन्हें वेतन नहीं मिला। शक होने पर उन्होंने आरोपियों से रकम वापस मांगी। श्यामसुंदर ने मार्च से जून के बीच 7.10 लाख रुपये लौटाए। शिकायतकर्ता के अनुसार, अब भी 32.90 लाख रुपये बकाया हैं।आर्थिक अपराध शाखा ने की जांचपरवीन ने पहले अनाज मंडी पुलिस चौकी में शिकायत दी थी। आरोप है कि चौकी प्रभारी ने उनके साक्ष्य लेने से मना कर दिया। इसके बाद शिकायत आर्थिक अपराध शाखा को भेजी गई। निरीक्षक संजय कुमार ने जांच की जिसमें श्यामसुंदर और राजविंदर कौर की संलिप्तता सामने आने पर दोनों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई। परवीन ने शेष रकम बरामद कराने के साथ परिवार की सुरक्षा की मांग की है।