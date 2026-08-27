Hisar News: गोगामेड़ी मेले के लिए एक सितंबर से चलेंगी 30 स्पेशल बसें

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रोडवेज अधिकारियों के अनुसार मेले के दौरान हिसार और आसपास के क्षेत्रों से बड़ी संख्या में श्रद्धालु गोगामेड़ी जाते हैं। करीब एक माह तक मेले के लिए चलने वाली विशेष बसों में चालक और परिचालकों की अलग से ड्यूटी लगाई जाएगी। यात्रियों की भीड़ बढ़ने पर अतिरिक्त बसें भी उपलब्ध कराई जाएंगी।रोडवेज डिपो की ओर से यात्रियों को सुगम परिवहन सुविधा उपलब्ध कराने के लिए रूट और बसों की व्यवस्था की जा रही है। हर साल मेले में बड़ी संख्या में श्रद्धालु रोडवेज बसों से यात्रा करते हैं। इससे डिपो को विशेष बस सेवा के संचालन से लाखों रुपये की अतिरिक्त आय होती है।:::::::::::गोगामेड़ी मेले के लिए हिसार रोडवेज डिपो से 30 स्पेशल बसें चलाई जाएंगी। इसके लिए आरटीए कार्यालय में परमिट के लिए आवेदन किया गया है। इस बार मेला बस सेवा एक सितंबर से शुरू होगी। यात्रियों की सुविधा को देखते हुए प्राथमिक तौर पर 30 बसें चलेंगी। यात्रियों की संख्या बढ़ने पर बसों की संख्या भी बढ़ाई जा सकती है। -प्रीतम सिंह, टीएम, रोडवेज डिपो