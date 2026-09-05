फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Fatehabad News ›   Woman arrested in kidnapping and blackmail case

Fatehabad News: अपहरण और ब्लैकमेलिंग मामले में महिला गिरफ्तार, 1.10 लाख रुपये बरामद

Sat, 05 Sep 2026 11:01 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, फतेहाबाद
संवाद न्यूज एजेंसी, फतेहाबाद Updated Sat, 05 Sep 2026 11:01 PM IST
विज्ञापन
Woman arrested in kidnapping and blackmail case
रतिया। थाना शहर पुलिस ने अपहरण, मारपीट, चोट पहुंचाने और ब्लैकमेल कर रुपये ऐंठने के मामले में एक महिला आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उसके कब्जे से मामले से संबंधित 1.10 लाख रुपये बरामद किए हैं। आरोपी महिला को न्यायालय में पेश कर दो दिन के पुलिस रिमांड पर लिया गया है। पुलिस अब रिमांड के दौरान वारदात में शामिल अन्य आरोपियों और बरामद राशि के संबंध में पूछताछ करेगी।
विज्ञापन

शहर थाना प्रभारी बिजेंद्र सिंह के अनुसार, बहबलपुर निवासी सुशील कुमार ने 4 सितंबर को शिकायत दी थी। उसने आरोप लगाया कि 31 अगस्त को फतेहाबाद रोड स्थित डेरा कैंटीन के पास उसका अपहरण कर मारपीट की गई। आरोपियों ने भय दिखाकर उसे ब्लैकमेल किया और 7.50 लाख रुपये की मांग की। रुपये नहीं देने पर जान से मारने की धमकी देने का भी आरोप है।
विज्ञापन

-----------
तीन आरोपियों के खिलाफ दर्ज हुई थी प्राथमिकी
पुलिस ने शिकायत के आधार पर फतेहाबाद निवासी अनुज, अनिल और रवि सहित तीन आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की । मामले की जांच सब-इंस्पेक्टर परवीन कुमार को सौंपी गई है। शिकायत मिलने के बाद आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीम गठित की गई थी। टीम ने कार्रवाई करते हुए अब महिला आरोपी को गिरफ्तार किया।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed