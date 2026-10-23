Fatehabad News: बुवान में ग्रामीणों ने भूना-टोहाना रोड किया जाम

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ग्रामीणों ने सड़क पर पेड़ों के तने और कटी हुई टहनियां डालकर रास्ता रोक दिया जिससे सड़क के दोनों ओर वाहनों की कतारें लग गईं और राहगीरों को परेशानी का सामना करना पड़ा। ग्रामीणों ने बताया कि गांव में 24 घंटे से अधिक समय से बिजली आपूर्ति बंद पड़ी थी।बिजली नहीं होने से घरों के कामकाज प्रभावित हो रहे थे। वहीं, पेयजल आपूर्ति बाधित होने के कारण लोगों को पानी की किल्लत का सामना करना पड़ रहा था। ग्रामीणों का कहना था कि बिजली के अभाव में दैनिक जरूरतें पूरी करना मुश्किल हो गया है। इससे लोगों में रोष बढ़ गया और उन्होंने सड़क पर उतरकर विरोध जताया।जाम की सूचना मिलने पर थाना भूना के थाना अध्यक्ष कंवर सिंह पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे। उन्होंने ग्रामीणों से बातचीत कर उनकी समस्या सुनीं और गांव की बिजली आपूर्ति शुरू करवाई। इसके बाद ग्रामीणों ने जाम खोल दिया और भूना-टोहाना मार्ग पर यातायात बहाल हो गया।- फोटो नंबर 58