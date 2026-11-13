Fatehabad News: ऑनलाइन निवेश के नाम पर ठगी करने के दो और आरोपी गिरफ्तार

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जांच अधिकारी एवं थाना साइबर क्राइम प्रभारी निरीक्षक राहुल देव ने बताया कि 30 अगस्त को अपराध जांच शाखा की टीम ने भट्टूकलां में देवीलाल पार्क के पास स्थित एक कार्यालय पर छापा मारा था। इस दौरान ऑनलाइन निवेश के नाम पर अधिक मुनाफे का लालच देकर ठगी करने वाले नेटवर्क का खुलासा हुआ था।पुलिस ने मौके से दो लोगों को काबू कर ठगी में इस्तेमाल किए जा रहे 31 मोबाइल फोन, तीन लैपटॉप और अन्य दस्तावेज बरामद किए थे। जांच में सामने आया कि आरोपी निवेश कंपनियों के प्रतिनिधि बनकर लोगों को आकर्षक रिटर्न का झांसा देते थे। इसके लिए फर्जी बैंक खातों, सिम कार्ड और ऑनलाइन माध्यमों का इस्तेमाल किया जाता था।