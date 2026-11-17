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मंगलवार को छात्रा पुलिस थाने पहुंची और आरोपी के खिलाफ शिकायत दी। शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी। उधर, मामले को लेकर दोनों गांवों की पंचायत भी हुई जिसमें आपसी स्तर पर बातचीत कर पूरे घटनाक्रम पर मंथन किया गया। पंचायत में आरोपी अजय कुमार ने खुद को निर्दोष बताते हुए आरोपों को निराधार बताया।उसका कहना है कि पैसों के लेनदेन को लेकर उसे झूठे मामले में फंसाने का षड्यंत्र रचा गया है। वहीं, छात्रा अपने साथ हुई घटना और उस पर बनाए गए कथित दबाव को लेकर पुलिस को दिए बयान पर कायम रही। पुलिस मामले के सभी पहलुओं की जांच कर रही है।जांच अधिकारी एवं थाना प्रभारी कंवर सिंह ने बताया कि छात्रा की शिकायत के आधार पर आरोपी के खिलाफ पोक्सो एक्ट सहित विभिन्न धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। बुधवार को न्यायालय में छात्रा के बयान दर्ज करवाए जाएंगे।