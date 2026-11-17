Fatehabad News: नगर में आज
संवाद न्यूज एजेंसी, फतेहाबाद Updated Tue, 17 Nov 2026 10:58 PM IST
विज्ञापन
खेल
प्रतियोगिता : फतेहाबाद के सेक्टर 10 में सुंदर नगर कमेटी की तरफ से क्रिकेट प्रतियोगिता सुबह 8 बजे।
-
शिविर
स्वास्थ्य : फतेहाबाद के नागरिक अस्पताल में दिव्यांगों के स्वास्थ्य की की जांच के लिए शिविर सुबह 9 बजे।
-
धरना
रोष : फतेहाबाद के लघु सचिवालय के बाहर नहरी पानी की मांग के समर्थन में किसानों का धरना सुबह 9 बजे।
-
राजनीति
सम्मेलन : फतेहाबाद की जाट धर्मशाला में इनेलो का युवा सम्मेलन दोपहर 1 बजे।
-
धर्मकर्म
कथा : फतेहाबाद के दुर्गा मंदिर में श्रीमद्भागवत कथा दोपहर 3 बजे से।
कथा : रतिया की अनाजमंडी स्थित रघुनाथ मंदिर में रामायण कथा दोपहर 3 बजे से।
-
भाव
सोना :134234 रुपये प्रति 10 ग्राम
चांदी : 170399 रुपये प्रति किलो
विज्ञापन
प्रतियोगिता : फतेहाबाद के सेक्टर 10 में सुंदर नगर कमेटी की तरफ से क्रिकेट प्रतियोगिता सुबह 8 बजे।
-
शिविर
स्वास्थ्य : फतेहाबाद के नागरिक अस्पताल में दिव्यांगों के स्वास्थ्य की की जांच के लिए शिविर सुबह 9 बजे।
-
धरना
रोष : फतेहाबाद के लघु सचिवालय के बाहर नहरी पानी की मांग के समर्थन में किसानों का धरना सुबह 9 बजे।
-
राजनीति
सम्मेलन : फतेहाबाद की जाट धर्मशाला में इनेलो का युवा सम्मेलन दोपहर 1 बजे।
-
धर्मकर्म
कथा : फतेहाबाद के दुर्गा मंदिर में श्रीमद्भागवत कथा दोपहर 3 बजे से।
कथा : रतिया की अनाजमंडी स्थित रघुनाथ मंदिर में रामायण कथा दोपहर 3 बजे से।
-
भाव
सोना :134234 रुपये प्रति 10 ग्राम
चांदी : 170399 रुपये प्रति किलो