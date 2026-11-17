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प्रतियोगिता : फतेहाबाद के सेक्टर 10 में सुंदर नगर कमेटी की तरफ से क्रिकेट प्रतियोगिता सुबह 8 बजे।

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शिविर

स्वास्थ्य : फतेहाबाद के नागरिक अस्पताल में दिव्यांगों के स्वास्थ्य की की जांच के लिए शिविर सुबह 9 बजे।

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धरना

रोष : फतेहाबाद के लघु सचिवालय के बाहर नहरी पानी की मांग के समर्थन में किसानों का धरना सुबह 9 बजे।

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राजनीति

सम्मेलन : फतेहाबाद की जाट धर्मशाला में इनेलो का युवा सम्मेलन दोपहर 1 बजे।

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धर्मकर्म

कथा : फतेहाबाद के दुर्गा मंदिर में श्रीमद्भागवत कथा दोपहर 3 बजे से।

कथा : रतिया की अनाजमंडी स्थित रघुनाथ मंदिर में रामायण कथा दोपहर 3 बजे से।

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भाव

सोना :134234 रुपये प्रति 10 ग्राम

चांदी : 170399 रुपये प्रति किलो

खेल