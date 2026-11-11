Fatehabad News: 36 हजार रुपये लेकर बनवाए तीन फर्जी हैवी ड्राइविंग लाइसेंस, प्राथमिकी दर्ज

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सीएम फ्लाइंग की शिकायत पर जाखल थाना पुलिस ने नामजद आरोपी रमेश कुमार उर्फ मेशा के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस के अनुसार सीएम फ्लाइंग हिसार में तैनात एसआई जितेंद्र सिंह ने शिकायत दी थी कि गांव सिधानी निवासी रमेश कुमार उर्फ मेशा ने तीन व्यक्तियों से 12-12 हजार रुपये नकद लिए थे।इसके बाद उन्हें हैवी ड्राइविंग लाइसेंस बनवाकर दिए। इन लाइसेंसों पर क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण (आरटीए) फतेहाबाद का नाम अंकित था। देखने में ये असली लाइसेंस जैसे प्रतीत होते थे। जांच अधिकारी एवं जाखल थाना प्रभारी बलराज सिंह ने बताया कि शिकायत पर प्राथमिकी दर्ज की है। सीएम फ्लाइंग को शिकायत मिली थी। जांच के बाद जाखल पुलिस को शिकायत दी गई। पुलिस मामले की जांच कर रही है।वाहन पोर्टल सारथी पर जांच में खुली फर्जीवाड़े की पोलजांच के दौरान जिला परिवहन अधिकारी-कम-सचिव, प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण के कार्यालय से लाइसेंस संबंधी रिकॉर्ड प्राप्त किया गया। वाहन पोर्टल सारथी पर लाइसेंस नंबरों की जांच की गई तो इनमें से किसी के भी आरटीए फतेहाबाद कार्यालय से जारी होने का रिकॉर्ड नहीं मिला। इसके बाद लाइसेंस फर्जी होने की पुष्टि हुई।