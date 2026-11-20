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वर्तमान में जिले में 190 रोडवेज बसें संचालित हैं। इनमें 30 बसें किलोमीटर स्कीम के तहत चल रही हैं। यात्रियों की संख्या के मुकाबले बसों की कमी के कारण कई रूटों पर परेशानी बनी हुई है। ग्रामीण क्षेत्रों से जिला मुख्यालय और दूसरे शहरों तक जाने वाले यात्रियों को बसों का इंतजार करना पड़ता है। सुबह और शाम के समय यात्रियों की संख्या बढ़ने पर बसों में भीड़ भी बढ़ जाती है।अब 25 नई बसें मिलने से रोडवेज के बेड़े की क्षमता बढ़ेगी। इससे मौजूदा रूटों पर बसों के फेरे बढ़ाए जा सकेंगे। यात्रियों की जरूरत के अनुसार नए रूट शुरू करने का विकल्प भी मिलेगा। खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में बसों की उपलब्धता बेहतर होने की संभावना है। लंबे रूटों पर सफर करने वाले यात्रियों को भी इसका लाभ मिल सकता है।जिले को 25 बसें अलॉट होने का पत्र जारी हुआ है। जिससे आमजन को फायदा मिलेगा। पहले अलॉट हुई 10 बसों के बारे में अधिकारियों को अवगत करवा दिया गया है। जल्द ही बसें डिपो में आ जाएंगी।- मनोज कुमार, महाप्रबंधक रोडवेज फतेहाबाद।