Fatehabad News: तारीख निकल गई, नहीं बदली व्यवस्था की चाल

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धीमी प्रगति को देखते हुए विभाग ने प्रक्रिया में तेजी लाने की तैयारी शुरू कर दी है। राशन कार्डों के रिकॉर्ड की जांच और पात्र लाभार्थियों की पुष्टि के लिए यह अभियान चलाया जा रहा है। विभाग की ओर से लोगों को सत्यापन के लिए लगातार जागरूक किया जा रहा है लेकिन अपेक्षित संख्या में लाभार्थी आगे नहीं आ रहे हैं।सत्यापन लंबित रहने वाले लाभार्थियों के रिकॉर्ड की आगे जांच की जा सकती है। विभाग का उद्देश्य राशन सुविधा प्राप्त कर रहे वास्तविक और पात्र परिवारों का रिकॉर्ड दुरुस्त रखना तथा अपात्र लाभार्थियों की पहचान करना है।खाद्य एवं आपूर्ति विभाग की ओर से बुधवार को जिलास्तर पर बैठक आयोजित की जाएगी। इसमें खंड स्तर पर सत्यापन कार्य में लगे अधिकारियों और कर्मचारियों को बुलाया गया है। बैठक में अब तक हुए सत्यापन की समीक्षा की जाएगी और कार्य में तेजी लाने को लेकर विचार-विमर्श किया जाएगा। संवादकागजात नहीं दिखा पा रहे लाभार्थी :विभाग के अनुसार, सत्यापन के दौरान संबंधित परिवारों से आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करने को कहा जा रहा है। कई लाभार्थी निर्धारित कागजात उपलब्ध नहीं करा पा रहे हैं जिससे सत्यापन पूरा करने में परेशानी आ रही है। विभाग ने सूची में शामिल सभी लाभार्थियों से जल्द आवश्यक दस्तावेजों के साथ सत्यापन कराने की अपील की है।सत्यापन कार्य को निर्धारित समय में पूरा कराने के लिए जल्द ही अधिकारियों और कर्मचारियों की बैठक बुलाई गई है। कार्य की प्रगति की समीक्षा कर जल्द पूरा करने के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए जाएंगे। - कुशल पाल बूरा, डीएफएससी, फतेहाबाद