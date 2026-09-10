Fatehabad News: शिक्षकों ने डीईओ कार्यालय पर दिया धरना

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प्रदर्शन के बाद डीईओ के माध्यम से मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया। प्रदर्शन की अध्यक्षता जिला प्रधान राजपाल मिताथल ने की जबकि संचालन जिला सचिव देसराज माचरा ने किया। जिला प्रधान ने कहा कि 6 सितंबर को कुरुक्षेत्र में आयोजित श्रद्धांजलि दिवस के दौरान राजकीय अनुबंधित अध्यापक संघ के प्रतिनिधिमंडल को 8 सितंबर को मुख्यमंत्री से वार्ता का आश्वासन दिया गया था।उनका आरोप है कि निर्धारित तिथि बीतने के बावजूद सरकार की ओर से बातचीत के लिए कोई ठोस बुलावा नहीं आया। इससे नाराज शिक्षकों ने जिला स्तर पर प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि वर्ष 2014 के विधानसभा चुनाव के दौरान भाजपा ने अपने घोषणा पत्र में संविदा शिक्षकों के नियमितीकरण का वादा किया था लेकिन वर्षों बाद भी यह मांग पूरी नहीं हुई।शिक्षक नेताओं ने दावा किया कि 16 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट तथा 29 अप्रैल को पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के फैसलों के बावजूद सरकार मांगों के समाधान में टालमटोल कर रही है। अध्यापक संघ के अनुसार, सेवा सुरक्षा, नियमितीकरण और एरियर के भुगतान की मांग को लेकर गेस्ट टीचर्स पिछले 78 दिनों से कुरुक्षेत्र में धरने पर बैठे हैं।संघ ने चेतावनी दी कि मांगों का जल्द समाधान नहीं हुआ तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। इस अवसर पर पूनम कुमारी, सीएन भारती, कृष्ण कुमार नैन, सुरजीत दुसाद, सतपाल ढाका, विजेंद्र कुमार जाखल, वीरेंद्र शर्मा टोहाना, सुमेरदीप आदि मौजूद रहे।