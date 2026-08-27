Fatehabad News: त्योहार पर खुले में बिक रहीं मिठाइयां, जांच के लिए नहीं पहुंचा अधिकारी

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वीरवार को हंस मार्केट, धर्मशाला रोड, बीघड़ रोड, भट्टू रोड, जवाहर चौक और डीएसपी रोड पर दुकानों के बाहर स्टॉल लगाकर मिठाइयां बेची गईं। त्योहार के चलते इन स्टॉलों पर लोगों की भीड़ भी रही। खुले में बिक रही मिठाइयों की गुणवत्ता की जांच नहीं होने से मिलावट की आशंका बनी रही।आमतौर पर त्योहारों से पहले प्रशासन की ओर से अभियान चलाकर मिठाइयों और अन्य खाद्य पदार्थों के सैंपल लिए जाते हैं। इस बार जिले में खाद्य सुरक्षा अधिकारी का पद खाली होने से निगरानी व्यवस्था प्रभावित है। हाल ही में हिसार के खाद्य सुरक्षा अधिकारी को फतेहाबाद का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया है।13 फीसदी खाद्य पदार्थों के सैंपल फेल, दूध-घी में भी गुणवत्ता नहींबाजार में बिकने वाले खाद्य पदार्थ आपकी सेहत के लिए अच्छे नहीं है। सेहत बनाने के लिए जो दूध और घी इस्तेमाल कर रहे है उनमें गुणवत्ता नहीं है। यही नहीं मसाले तक अनसेफ हैं। खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग की सैंपलिंग के बाद जांच में इसका खुलासा हो चुका है। जिले में पिछले वित्त वर्ष में 273 सैंपलों की रिपोर्ट आई इसमें 38 फेल मिले थे। आठ खाद्य पदार्थ खाने लायक नहीं है यानि अनसेफ मिले है और 30 के सैंपल सब स्टैंडर्ड पाए गए। वर्ष 2024-25 में 445 सैंपल लिए गए थे। इनमें 68 फेल मिले थे। जबकि वर्ष 2025-26 में अब तक 277 सैंपल लिए गए और 273 सैंपल की रिपोर्ट आई है।पिछले सालों के सैंपलों पर रिपोर्टवर्ष सैंपल सैंपल फेल2023-24 181 232024-25 445 642025-26 273 38मिलावटी मिठाइयों का सेवन स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है। इन्हें बनाने में घटिया सामग्री का उपयोग किया जाता है। कई बार इनमें हानिकारक रसायनों का भी प्रयोग होता है। ये तत्व गंभीर बीमारियों का कारण बन सकते हैं। उपभोक्ताओं को ऐसी मिठाइयों की खरीद से बचना चाहिए।- डॉ. मनीष टुटेजा, नागरिक अस्पताल, फतेहाबाद।