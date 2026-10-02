Fatehabad News: चुराया सोना-चांदी राजस्थान और जम्मू-कश्मीर में छिपाया

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चोरी किए गए सोने व चांदी को बरामद करने के लिए पुलिस ने कोर्ट से 10 दिन का रिमांड मांगा। इस पर कोर्ट ने सात दिन का रिमांड मंजूर किया है। इस मामले में वीरवार को ही पुलिस ने शोरूम संचालक साहिल की शिकायत पर आरोपी योगेश वधवा निवासी काठमंडी, हिसार निवासी विनीत कुमार और नवीन वधवा के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी।अब इस मामले में पुलिस आरोपी विनीत और नवीन को गिरफ्तार कर रिमांड पर ले चुकी है। आरोप है कि दो नौकरों समेत तीन आरोपियों ने करीब 1 किलो 250 ग्राम सोना और 5 किलो चांदी चोरी की है।वहीं इस चोरी के बाद से फतेहाबाद, हिसार और सिरसा के कई ज्वैलर्स पुलिस के राडार पर हैं। पूछताछ में सामने आया है कि सोना और चांदी को पिघलवाकर बेचा गया है। ऐसे में चोरी का माल खरीदने वाले कई ज्वैलर्स भी गिरफ्त में आ सकते हैं।पुलिस प्रवक्ता विनोद कुमार का कहना है कि इस मामले में दो आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। आरोपियों को कोर्ट में पेश करके सात दिन के रिमांड पर लिया गया है। फिलहाल मामले की जांच जारी है।राजस्थान और जम्म-कश्मीर में रिश्तेदारों के घर छिपाया सोना-चांदीपूछताछ में सामने आया है कि विनीत ने चुराए गए सोने को अपनी बुआ के घर नरेड़ा, कोठपुतली, राजस्थान में छिपाया है। इसके अलावा आरोपी योगेश की ससुराल जम्मू-कश्मीर में सोना छिपाया गया है। पुलिस रिमांड के दौरान सोना व चांदी बरामद करना है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक चांदी को मेवात में गलवाया गया गया था। अब पुलिस को मेवात में भी निशानदेही करनी है जहां पर चांदी गलवाई गई थी।6 साल से था मुख्य शातिर गिरोहपुलिस को दी शिकायत में विशाल ज्वैलर्स के संचालक विशाल ने बताया कि काठमंडी निवासी योगेश करीब 6 साल से नौकरी कर रहा था। 28 मई को उसने अचानक नौकरी छोड़ दी थी। इसके बाद आरोपी विनीत सेल्समैन की नौकरी कर रहा था। 17 सितंबर को दुकान के स्टॉक में गड़बड़ी लगी तो चेक किया गया। जांच में दुकान से करीब 1 किलो 250 ग्राम सोना और 5 किलो चांदी कम मिली। इसके बाद आरोपी विनीत ने बताया कि नवीन वधवा व योगेश वधवा ने मिलकर सोने व चांदी के जेवर चुराकर फतेहाबाद, हिसार और सिरसा के ज्वैलर्स को बेच दिए हैं।