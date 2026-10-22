Fatehabad News: नगर में आज

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स्वास्थ्य जांच : फतेहाबाद के नागरिक अस्पताल में गर्भवती महिलाओं के स्वास्थ्य की जांच के लिए शिविर सुबह 9 बजे।

टीकाकरण : फतेहाबाद के नागरिक अस्पताल में किशोरियों के लिए टीकाकरण शिविर सुबह 9 बजे से।

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रोष

प्रदर्शन : फतेहाबाद में 33 केवी बिजली निगम कार्यालय में कर्मचारी यूनियन का प्रदर्शन सुबह 9 बजे।

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सम्मेलन

कार्यक्रम : गांव गोरखपुर में किसान नेता कृष्ण स्वरूप गोरखपुरिया की सातवीं पुण्यतिथि पर सम्मेलन सुबह 11 बजे।

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नगर परिषद

समीक्षा : फतेहाबाद के नगर परिषद कार्यालय में सफाई व्यवस्था के बारे में अधिकारियों, हाउस की समीक्षा बैठक दोपहर 1 बजे।

शिविर