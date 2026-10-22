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Fatehabad News: नगर में आज

Thu, 22 Oct 2026 11:21 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, फतेहाबाद
संवाद न्यूज एजेंसी, फतेहाबाद Updated Thu, 22 Oct 2026 11:21 PM IST
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In the city today
शिविर
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स्वास्थ्य जांच : फतेहाबाद के नागरिक अस्पताल में गर्भवती महिलाओं के स्वास्थ्य की जांच के लिए शिविर सुबह 9 बजे।
टीकाकरण : फतेहाबाद के नागरिक अस्पताल में किशोरियों के लिए टीकाकरण शिविर सुबह 9 बजे से।
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रोष
प्रदर्शन : फतेहाबाद में 33 केवी बिजली निगम कार्यालय में कर्मचारी यूनियन का प्रदर्शन सुबह 9 बजे।
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सम्मेलन
कार्यक्रम : गांव गोरखपुर में किसान नेता कृष्ण स्वरूप गोरखपुरिया की सातवीं पुण्यतिथि पर सम्मेलन सुबह 11 बजे।
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नगर परिषद
समीक्षा : फतेहाबाद के नगर परिषद कार्यालय में सफाई व्यवस्था के बारे में अधिकारियों, हाउस की समीक्षा बैठक दोपहर 1 बजे।
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