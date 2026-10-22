Fatehabad News: प्रेम विवाह करने वाले युवक के थाने से लापता होने का आरोप

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हवालात के बाहर खून से सना साफा मिलने की बात सामने आने के बाद परिवार ने युवक के साथ अनहोनी की आशंका जताई है। परिजनों के अनुसार गांव भट्टू का सनी नायक और गांव डुल्ट की युवती 4 अक्तूबर को घर से चले गए थे। दोनों ने 19 अक्तूबर को सिरसा के एक मंदिर में शादी कर ली थी।युवती के परिजनों ने उसकी उम्र 14 वर्ष बताते हुए युवक के खिलाफ पोक्सो के तहत प्राथमिकी दर्ज करवाई थी। बुधवार को सिरसा का एक अधिवक्ता दोनों को महिला पुलिस के पास लेकर पहुंचा। अधिवक्ता ने युवती की उम्र करीब साढ़े 19 वर्ष बताई और दर्ज मामले में नाम की स्थिति स्पष्ट करने की मांग की।इसके बाद पुलिस ने दोनों पक्षों को बातचीत के लिए वीरवार को बुलाया। परिजनों का आरोप है कि इस दौरान युवक और युवती को थाने में रखा गया था। युवती को न्यायालय में बयान दर्ज करवाने की प्रक्रिया के लिए फतेहाबाद के सेफ हाउस में रखा गया था।बहन ने पुलिस से जवाब नहीं मिलने का आरोप लगायासनी की बहन रजनी देवी ने बताया कि परिवार बुधवार रात भाई को थाने में छोड़कर गई था। उसके अनुसार एक महिला पुलिसकर्मी ने कथित तौर पर पैसे देने की बात कही और आश्वासन दिया कि सनी को हाथ नहीं लगाया जाएगा। वीरवार सुबह थाने पहुंचने पर परिवार को बताया गया कि सनी रात में ही लापता हो गया। रजनी ने दावा किया कि हवालात के बाहर भाई का साफा खून से लथपथ मिला। परिवार ने यह भी आरोप लगाया कि युवती पक्ष के लोग पहले धमकियां दे रहे थे। अब पुलिस से बार-बार पूछने पर भी संतोषजनक जवाब नहीं मिल रहा है।पुलिस ने किया गिरफ्तारी से किया इन्कारजांच अधिकारी कंवर सिंह ने बताया कि सनी को गिरफ्तार नहीं किया गया था। युवक और युवती को पूछताछ के लिए थाने बुलाया गया था। युवक के खिलाफ पोक्सो अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज होने संबंधी सवाल पर फिलहाल स्थिति स्पष्ट नहीं हो सकी।