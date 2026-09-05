Fatehabad News: आदेशों की प्रतियां फूंककर सफाई कर्मचारियों ने जताया विरोध

विज्ञापन

टोहाना। पिछले लंबे समय से अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर चल रहे सफाई कर्मचारियों का आंदोलन शनिवार को और तेज हो गया। प्रधान रविंद्र के नेतृत्व में कर्मचारियों ने कांग्रेस विधायक परमवीर सिंह के आवास के बाहर प्रदर्शन किया।इस दौरान कर्मचारियों ने सरकार के काम पर लौटने के आदेशों की प्रतियां फूंककर रोष जताया। कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस मौके पर कर्मचारी नेता रविंद्र ने कहा कि टोहाना के विधायक परमवीर सिंह उनकी जायज मांगों को विधानसभा में मजबूती के साथ नहीं उठा रहे हैं। इसी के विरोध में उनके आवास के सामने प्रदर्शन करने का फैसला लिया गया है।उन्होंने कहा कि सरकार नोटिस जारी कर कर्मचारियों पर काम पर लौटने का दबाव बनाना चाहती है लेकिन वे इन धमकियों से डरने वाले नहीं हैं। जब तक उनकी मांगों को पूरा नहीं किया जाता तब तक हड़ताल जारी रहेगी। कर्मचारियों ने चेतावनी दी कि यदि जल्द समाधान नहीं निकला तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा।