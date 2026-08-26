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Fatehabad News: रोडवेज कर्मियों ने 2 घंटे ठप रखा कामकाज, 5-6 को चक्का जाम का ऐलान

Wed, 26 Aug 2026 11:59 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, फतेहाबाद
संवाद न्यूज एजेंसी, फतेहाबाद Updated Wed, 26 Aug 2026 11:59 PM IST
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Roadways employees halted work for two hours; announced a 'chakka jam' (road blockade) for the 5th and 6th.
फतेहाबाद में जीएम को ज्ञापन सौंपते रोडवेज कर्मचारी नेता। 
फतेहाबाद। हरियाणा रोडवेज विभाग के कर्मचारियों ने बुधवार को फतेहाबाद में दो घंटे कामकाज ठप रखकर सरकार के खिलाफ विरोध-प्रदर्शन किया। यह प्रदर्शन चालकों, परिचालकों, हेल्परों और मैकेनिकों के हजारों खाली पदों पर स्थायी भर्ती की मांग को लेकर था। परिवहन मंत्री द्वारा अपने वादे से मुकरने के विरोध में भी कर्मचारियों ने नाराजगी जताई।
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हरियाणा रोडवेज कर्मचारी सांझा मोर्चा के आह्वान पर यह प्रदर्शन किया गया। इसकी अध्यक्षता भीम चक्का, हनुमान वर्मा, विजय नागपुर और हर्ष दारा ने संयुक्त रूप से की। प्रदर्शन के बाद जीएम के माध्यम से परिवहन मंत्री को एक ज्ञापन सौंपा गया। कार्यक्रम का संचालन संदीप जांडली द्वारा किया गया।
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मंत्री पर वादाखिलाफी का आरोप
सांझा मोर्चा के वरिष्ठ सदस्य जयबीर सिंह, रिशाल सिंह, संदीप हुड्डा और भूपेंद्र सिंह ने कर्मचारियों को संबोधित किया। उन्होंने बताया कि 25 जुलाई को परिवहन मंत्री के आवास घेराव के दौरान मंत्री ने स्वयं ज्ञापन लिया था। उन्होंने 15 दिनों के भीतर मांगों पर बैठक बुलाने का लिखित आश्वासन भी दिया था। निर्धारित समय सीमा बीत जाने के बावजूद बैठक के लिए कोई पत्र जारी नहीं हुआ। इससे प्रदेश भर के कर्मचारियों में भारी रोष व्याप्त है। इसी वादाखिलाफी के विरोध में बुधवार को पूरे प्रदेश के डिपो में 2 घंटे का विरोध प्रदर्शन कर चेतावनी दी गई है।
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आंदोलन की चेतावनी
सांझा मोर्चा के नेताओं ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि रोडवेज कर्मचारी आम जनता को परेशान नहीं करना चाहते। हालांकि, सरकार का अड़ियल रवैया उन्हें आंदोलन के लिए मजबूर कर रहा है। यदि सरकार ने समय रहते उनकी मांगों पर सकारात्मक रुख नहीं अपनाया, तो वे मजबूर होंगे। 5 और 6 सितंबर को पूरे हरियाणा में दो दिवसीय राज्यव्यापी हड़ताल की जाएगी। इस दौरान बसों का पूरी तरह चक्का जाम किया जाएगा। विरोध प्रदर्शन में सोनू शर्मा, मनजीत, सुनील खरकड़ी, सुनील, राकेश, राजबीर, रघुबीर, संदीप, सत्यनारायण सहित कई कर्मचारी उपस्थित रहे।
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