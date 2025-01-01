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लंबे समय से बुनियादी सुविधाओं की कमी से परेशान यात्रियों को इन कार्यों के पूरा होने के बाद राहत मिलने की उम्मीद है। पुराने बस स्टैंड पर बसों के रुकने और यात्रियों के आवागमन की व्यवस्था बेहतर बनाने के लिए रैंप तैयार किए जाएंगे। इससे बसों को निर्धारित स्थान पर खड़ा करने में आसानी होगी। साथ ही यात्रियों को बसों में चढ़ने और उतरने के दौरान होने वाली परेशानी से भी राहत मिलेगी।शौचालय व बैठने की समस्या होगी दूरबस स्टैंड पर यात्रियों के बैठने की पर्याप्त व्यवस्था नहीं होने से उन्हें बसों के इंतजार में काफी समय तक खड़े रहना पड़ता है। खासकर बुजुर्गों, महिलाओं और बच्चों को इससे अधिक परेशानी होती है। इस समस्या को देखते हुए रोडवेज की ओर से परिसर में बेंच बनवाई जाएंगी। इससे यात्रियों को बस आने तक बैठने की सुविधा मिल सकेगी।बसों का इंतजार करने वाले बुजुर्ग व महिला यात्रियों के लिए यह सुविधा विशेष रूप से उपयोगी रहेगी। वहीं, पुराने बस स्टैंड पर शौचालय की समस्या को भी प्राथमिकता से दूर करने की तैयारी है। सार्वजनिक परिवहन केंद्र पर शौचालय की उचित व्यवस्था होना यात्रियों की बुनियादी जरूरतों में शामिल है। इस दिशा में सुधार होने से महिला यात्रियों सहित अन्य लोगों को काफी सुविधा मिलेगी।वर्जनपुराना बस स्टैंड पर बसों के लिए बूथ पर सही तरीके से खड़े करने के लिए रैंप बनाए जा रहे हैं, इसके अलावा यात्रियों के लिए शौचालय की कमी को दूर करने के लिए उसकी भी मरम्मत करवाई जा रही है।मनोज कुमार, महाप्रबंधक रोडवेज फतेहाबाद।