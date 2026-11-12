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Fatehabad News: जाखल में राशन वितरण शुरू नहीं, तेल आपूर्ति भी अटकी

Thu, 12 Nov 2026 11:02 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, फतेहाबाद
संवाद न्यूज एजेंसी, फतेहाबाद Updated Thu, 12 Nov 2026 11:02 PM IST
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Ration distribution yet to begin in Jakhal; oil supply also stalled
संवाद न्यूज एजेंसी
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जाखल। सरकारी राशन के भरोसे रहने वाले गरीब परिवारों को नवंबर माह का राशन मिलने का इंतजार है। जाखल क्षेत्र के राशन डिपो पर गेहूं और चीनी पहुंच चुकी है लेकिन सरसों के तेल की आपूर्ति अब तक नहीं हुई है। महीने के 12 दिन बीतने के बावजूद वितरण शुरू नहीं होने से कार्डधारकों को परेशानी उठानी पड़ रही है।
कार्डधारक अशोक कुमार, विनोद कुमार, वेद प्रकाश और टिंकू राम ने आरोप लगाया कि आधा महीना बीतने को है लेकिन राशन वितरण शुरू नहीं हुआ। उन्होंने विभाग से डिपो पर राशन उपलब्धता और वितरण की तारीख सार्वजनिक करने की मांग की है।
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लोगों का कहना है कि जब वे राशन लेने डिपो पर पहुंचते हैं तो ताला लटका मिलता है। कार्डधारकों का कहना है कि सीमित आमदनी में परिवार का खर्च चलाना पहले ही मुश्किल है।
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त्योहार के समय सरकारी राशन और उसके साथ मिलने वाला तेल उनके लिए बड़ी राहत होता है। ऐसे में आपूर्ति और वितरण में देरी से घरेलू बजट प्रभावित हो रहा है। लाभार्थियों ने विभाग से गेहूं और चीनी का वितरण तुरंत शुरू करवाने तथा सरसों के तेल की आपूर्ति की स्थिति स्पष्ट करने की मांग की है।
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