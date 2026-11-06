Fatehabad News: धनतेरस पर खरीद बंद रही, मंडियों से 10 हजार क्विंटल धान उठा

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दिवाली की छुट्टियों के चलते अगले तीन दिन मंडियों में आवक और खरीद प्रभावित रहेगी। इस दौरान व्यापार मंडल भी बंद रहेगा। जिले की मंडियों में अब तक 64 लाख 48 हजार 490 क्विंटल धान की आवक हो चुकी है। इसमें से 57 लाख 53 हजार 430 क्विंटल की खरीद की गई है। अभी 6 लाख 95 हजार 70 क्विंटल धान की खरीद बाकी है। शुक्रवार को खरीद प्रक्रिया बंद रहने से नई फसल नहीं खरीदी जा सकी।वहीं अब तक 39 लाख 22 हजार 540 क्विंटल धान का उठान हुआ है। खरीद के मुकाबले उठान धीमा रहने से मंडियों में धान की बोरियां और ढेरियां जमा हैं। शुक्रवार को करीब 10 हजार क्विंटल उठान होने से कुछ राहत मिली लेकिन बड़ी मात्रा में फसल अब भी मंडियों में पड़ी है। इससे किसानों और आढ़तियों को जगह की कमी का सामना करना पड़ रहा है।:: मंडियों में मार्केट कमेटी की ओर से सभी कर्मचारी तैनात हैं। गेट पास जारी करने सहित उठान का कार्य जारी है। किसानों से अपील है कि वे खरीद को देखते हुए ही मंडी में फसल लेकर पहुंचे।- अमित रोहिल्ला, सचिव मार्केट कमेटी, फतेहाबाद।