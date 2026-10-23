Fatehabad News: 22 घंटे से बिजली गुल, शहरवासियों ने जाखल-कुलां मार्ग पर लगाया जाम

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गुस्साए लोगों ने जाखल-कुलां मुख्य मार्ग पर जाम लगा दिया। इससे जिला मुख्यालय की ओर जाने वाले मार्ग पर वाहनों की आवाजाही प्रभावित हुई। प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी कि बिजली आपूर्ति बहाल नहीं हुई तो चंडीगढ़ मुख्य मार्ग भी जाम कर दिया जाएगा।शहर में वीरवार रात करीब साढ़े आठ बजे बिजली आपूर्ति बंद हो गई थी। शुक्रवार सुबह तक बिजली नहीं आने पर शहरवासियों के प्रतिनिधिमंडल ने संबंधित अधिकारियों से मुलाकात की। अधिकारियों ने दोपहर करीब डेढ़ बजे तक आपूर्ति बहाल करने का आश्वासन दिया था।इसके बावजूद शाम तक बिजली नहीं आई तो लोगों का धैर्य जवाब दे गया। इसके बाद बड़ी संख्या में लोग एकत्रित हुए और मुख्य मार्ग पर धरना देकर जाम लगा दिया। उन्होंने प्रशासन को अल्टीमेटम देते हुए चेतावनी दी कि तय समय में बिजली आपूर्ति बहाल नहीं हुई तो चंडीगढ़ मुख्य मार्ग पर भी जाम लगा दिया जाएगा। देर शाम तक बिजली बहाली को लेकर शहरवासियों में रोष बना हुआ था।