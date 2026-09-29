Fatehabad News: स्पा सेंटर में पुलिस का छापा, मैनेजर सहित 4 लोग व 8 युवतियां भी काबू
संवाद न्यूज एजेंसी, फतेहाबाद Updated Tue, 29 Sep 2026 10:47 PM IST
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फतेहाबाद। सेक्टर तीन में मंगलवार दोपहर को पुलिस ने क्रिस्टल स्पा सेंटर में छापा मारा। टीम को सूचना मिली थी कि स्पा सेंटर की आड़ में अनैतिक कार्य चल रहे हैं। इस पर टीम ने कार्रवाई करते हुए मौके से मैनेजर सहित चार व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया।
पुलिस टीम ने मौके से आठ लड़कियों पकड़ी हैं। पुलिस ने स्पा सेंटर संचालक सहित पांच व्यक्तियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। पुलिस ने मैनेजर महताब सिंह निवासी देवीपुरा, जिला नीमच, मध्य प्रदेश, स्पा सेंटर संचालक बलवंत शर्मा उर्फ बलराज निवासी गांव कालवास, जिला हिसार, राजकुमार निवासी ढाणी सरजा, सूर्यकांत निवासी भट्टू कलां, तथा चंद्रमोहन निवासी कुकड़ावाली के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है।
जांच अधिकारी उपनिरीक्षक संजय कुमार ने बताया कि टीम ने मौके से आठ लड़कियों को भी गिरफ्तार किया है। स्पा सेंटर संचालक बलवंत शर्मा उर्फ बलराज मौके पर मौजूद नहीं मिला। मैनेजर ही स्पा सेंटर की देखरेख कर रहा था। बरामद की गई लड़कियां अलग-अलग राज्यों से हैं।
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डीएसपी जगदीश काजला ने बताया कि स्पा सेंटर में अनैतिक कार्य होने की लगातार शिकायतें मिल रही थीं। इसी आधार पर मंगलवार को पुलिस ने सेंटर पर कार्रवाई की। मौके से मालिक नहीं मिला लेकिन मैनेजर मौजूद था। मामले में आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई जारी है।
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पुलिस टीम ने मौके से आठ लड़कियों पकड़ी हैं। पुलिस ने स्पा सेंटर संचालक सहित पांच व्यक्तियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। पुलिस ने मैनेजर महताब सिंह निवासी देवीपुरा, जिला नीमच, मध्य प्रदेश, स्पा सेंटर संचालक बलवंत शर्मा उर्फ बलराज निवासी गांव कालवास, जिला हिसार, राजकुमार निवासी ढाणी सरजा, सूर्यकांत निवासी भट्टू कलां, तथा चंद्रमोहन निवासी कुकड़ावाली के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है।
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जांच अधिकारी उपनिरीक्षक संजय कुमार ने बताया कि टीम ने मौके से आठ लड़कियों को भी गिरफ्तार किया है। स्पा सेंटर संचालक बलवंत शर्मा उर्फ बलराज मौके पर मौजूद नहीं मिला। मैनेजर ही स्पा सेंटर की देखरेख कर रहा था। बरामद की गई लड़कियां अलग-अलग राज्यों से हैं।
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डीएसपी जगदीश काजला ने बताया कि स्पा सेंटर में अनैतिक कार्य होने की लगातार शिकायतें मिल रही थीं। इसी आधार पर मंगलवार को पुलिस ने सेंटर पर कार्रवाई की। मौके से मालिक नहीं मिला लेकिन मैनेजर मौजूद था। मामले में आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई जारी है।