Fatehabad News: तनाव के बीच सुकून का ठिकाना बनेगी पुलिस लाइन

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एसपी निकिता खट्टर की पहल पर शुरू हुए इस प्रयास में सर्दियों में खिलने वाले विभिन्न प्रजातियों के फूलों के बीज लगाए गए हैं। नर्सरी तैयार करने की जिम्मेदारी फ्लावर मैन के नाम से मशहूर डॉ. रामजी जयमल ने संभाली है। उनकी देखरेख में फूलों के पौधे तैयार किए जा रहे हैं।इस पहल की खास बात यह है कि फूलों की सुंदरता के साथ जैविक बागवानी और पर्यावरण संरक्षण पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। बीजों से पौधे तैयार होने के बाद पुलिस लाइन के पार्कों और खाली स्थानों को रंग-बिरंगे फूलों से सजाया जाएगा। इससे परिसर की सुंदरता बढ़ेगी और आसपास का वातावरण भी अधिक खुशनुमा बनेगा।तनावपूर्ण ड्यूटी के बीच प्रकृति देगी सुकूनएसपी निकिता खट्टर ने कहा कि पुलिसकर्मियों की ड्यूटी चुनौतीपूर्ण होती है। ऐसे में आसपास हरियाली और फूलों की मौजूदगी कर्मचारियों तथा उनके परिवारों के लिए सकारात्मक माहौल बनाने में सहायक हो सकती है। उन्होंने कहा कि पर्यावरण संरक्षण केवल जिम्मेदारी नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों के प्रति हमारा कर्तव्य है। इस पहल के जरिये पुलिसकर्मियों को घरों और कार्यालयों में पौधे लगाने तथा जैविक बागवानी अपनाने के लिए भी प्रेरित किया जाएगा।