Fatehabad News: एक सफाई कर्मचारी बर्खास्त, 14 को नोटिस
संवाद न्यूज एजेंसी, फतेहाबाद Updated Mon, 07 Sep 2026 10:16 PM IST
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फतेहाबाद। सफाई कर्मचारियों की हड़ताल के 33वें दिन सोमवार को प्रशासन ने सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है। रतिया में कार्यरत सफाईकर्मी भूप सिंह को बर्खास्त कर दिया गया है।
इसके अलावा 14 कर्मचारियों को नोटिस जारी किए गए हैं हालांकि उन्होंने इसे लेने से इन्कार कर दिया है। हड़ताल के कारण शहर के अंदर मुख्य सड़कों पर कचरा फैल रहा है और डंपिंग प्वाइंट भर चुके हैं। करीब साढ़े तीन हजार टन कचरा जमा हो चुका है।
नगर परिषद में सोमवार को भी डोर टू डोर कचरा उठान एजेंसी के 52 में से 37 कर्मचारी काम पर नहीं आए। नगर परिषद में एचकेआरएन के तहत तैनात चालकों ने डोर टू डोर कचरा उठान गाड़ी चलाई और ग्रुप डी के कर्मचारी हेल्पर बने।
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एजेंसी की मेनपावर काम पर न आने के चलते डीएमसी ने नोटिस जारी किया है। हालांकि एजेंसी के सुपरवाइजर पंकज का कहना है कि उम्मीद है मंगलवार को उनके कर्मचारी काम पर लौट आएंगे।
प्रशासन ने उन कर्मचारियों के नोटिस जारी किया है जिनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज हुई है। कर्मचारियों को काम पर लौटने के निर्देश दिए गए हैं। सूत्रों के मुताबिक प्रशासन मंगलवार को कार्रवाई कर सकता है। फतेहाबाद में 14 और रतिया में 12 कर्मचारियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज हुई है। नो वर्क नो पे के नगर परिषद तीन नोटिस पहले दे चुका है।
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डोर टू डोर कचरा उठान का हुआ विरोध
नगर परिषद प्रशासन पुलिस लाइन से कचरा उठान गाड़ियों को वार्ड में भेज रहा है। सोमवार को 15 गाड़ियां कचरा उठान के लिए भेजी गईं। कई जगहों पर कचरा उठान गाड़ियों का विरोध भी हुआ। हालांकि जब्त नहीं की गई है।
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आठ दिन से डंपिंग प्वांइटों से नहीं उठा कचरा
नगर परिषद प्रशासन शहर में पुलिस के पहरे में दो बार मुख्य डंपिंग प्वाइंटों से कचरा उठा चुका है लेकिन अब आठ दिन से कोई अभियान नहीं चला है। हालात ये है कि शहर के मुख्य प्वाइंटों पर कचरे के ढेर लग चुके हैं। कचरे में से अब बदबू आने लगी है। रोजाना 5 से 6 प्वाइंटों पर कचरे के ढेर में आग लगाई जा रही है।
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कर्मचारियों ने प्रदर्शन कर फूंका सरकार का पुतला
नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा के आह्वान पर जारी हड़ताल सोमवार को 33वें दिन में प्रवेश कर गई। सर्व कर्मचारी संघ और विभिन्न जनसंगठनों के सहयोग से कर्मचारियों ने शहर की सड़कों पर उतरकर सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। कर्मचारी और विभिन्न यूनियनों के प्रतिनिधि शहर भर में नारेबाजी करते हुए जुलूस के रूप में लघु सचिवालय पहुंचे। लघु सचिवालय परिसर के बाहर भारी पुलिस बल तैनात तैनात रहा। नगर पालिका कर्मचारी संघ के संस्थापक पूनम चंद रत्ती, अग्निशमन यूनियन के राज्य प्रधान राजेंद्र सिंह और संघ के कैशियर राजेश बागड़ी ने सरकार की कार्यशैली पर तीखे सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि हरियाणा में सफाई और दमकल कर्मचारियों का आंदोलन पूरी तरह शांतिपूर्ण चल रहा है लेकिन सरकार हठधर्मिता पर अड़ी है।
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इसके अलावा 14 कर्मचारियों को नोटिस जारी किए गए हैं हालांकि उन्होंने इसे लेने से इन्कार कर दिया है। हड़ताल के कारण शहर के अंदर मुख्य सड़कों पर कचरा फैल रहा है और डंपिंग प्वाइंट भर चुके हैं। करीब साढ़े तीन हजार टन कचरा जमा हो चुका है।
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नगर परिषद में सोमवार को भी डोर टू डोर कचरा उठान एजेंसी के 52 में से 37 कर्मचारी काम पर नहीं आए। नगर परिषद में एचकेआरएन के तहत तैनात चालकों ने डोर टू डोर कचरा उठान गाड़ी चलाई और ग्रुप डी के कर्मचारी हेल्पर बने।
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एजेंसी की मेनपावर काम पर न आने के चलते डीएमसी ने नोटिस जारी किया है। हालांकि एजेंसी के सुपरवाइजर पंकज का कहना है कि उम्मीद है मंगलवार को उनके कर्मचारी काम पर लौट आएंगे।
प्रशासन ने उन कर्मचारियों के नोटिस जारी किया है जिनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज हुई है। कर्मचारियों को काम पर लौटने के निर्देश दिए गए हैं। सूत्रों के मुताबिक प्रशासन मंगलवार को कार्रवाई कर सकता है। फतेहाबाद में 14 और रतिया में 12 कर्मचारियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज हुई है। नो वर्क नो पे के नगर परिषद तीन नोटिस पहले दे चुका है।
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डोर टू डोर कचरा उठान का हुआ विरोध
नगर परिषद प्रशासन पुलिस लाइन से कचरा उठान गाड़ियों को वार्ड में भेज रहा है। सोमवार को 15 गाड़ियां कचरा उठान के लिए भेजी गईं। कई जगहों पर कचरा उठान गाड़ियों का विरोध भी हुआ। हालांकि जब्त नहीं की गई है।
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आठ दिन से डंपिंग प्वांइटों से नहीं उठा कचरा
नगर परिषद प्रशासन शहर में पुलिस के पहरे में दो बार मुख्य डंपिंग प्वाइंटों से कचरा उठा चुका है लेकिन अब आठ दिन से कोई अभियान नहीं चला है। हालात ये है कि शहर के मुख्य प्वाइंटों पर कचरे के ढेर लग चुके हैं। कचरे में से अब बदबू आने लगी है। रोजाना 5 से 6 प्वाइंटों पर कचरे के ढेर में आग लगाई जा रही है।
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कर्मचारियों ने प्रदर्शन कर फूंका सरकार का पुतला
नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा के आह्वान पर जारी हड़ताल सोमवार को 33वें दिन में प्रवेश कर गई। सर्व कर्मचारी संघ और विभिन्न जनसंगठनों के सहयोग से कर्मचारियों ने शहर की सड़कों पर उतरकर सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। कर्मचारी और विभिन्न यूनियनों के प्रतिनिधि शहर भर में नारेबाजी करते हुए जुलूस के रूप में लघु सचिवालय पहुंचे। लघु सचिवालय परिसर के बाहर भारी पुलिस बल तैनात तैनात रहा। नगर पालिका कर्मचारी संघ के संस्थापक पूनम चंद रत्ती, अग्निशमन यूनियन के राज्य प्रधान राजेंद्र सिंह और संघ के कैशियर राजेश बागड़ी ने सरकार की कार्यशैली पर तीखे सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि हरियाणा में सफाई और दमकल कर्मचारियों का आंदोलन पूरी तरह शांतिपूर्ण चल रहा है लेकिन सरकार हठधर्मिता पर अड़ी है।