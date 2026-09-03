Fatehabad News: नगर पालिका में 60 सफाई कर्मचारियों को नो वर्क नो पे का नोटिस जारी

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नगर पालिका सचिव शुभम कुमार की ओर से जारी इस आदेश में चेतावनी दी गई है कि यदि संबंधित कर्मचारी अपने निर्धारित समय पर उपस्थित होकर सफाई कार्य करना सुनिश्चित नहीं करते और भविष्य में भी बिना अनुमति के अनुपस्थित रहते हैं तो उनके विरुद्ध कार्रवाई जारी रहेगी। उच्च अधिकारियों के निर्देश पर 60 कर्मचारियों को नो वर्क नो पे का नोटिस जारी किया गया है।

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रतिया। नगर पालिका कार्यालय ने शहर की सफाई व्यवस्था को लेकर पालिका रोल पर कार्यरत 60 सफाई कर्मचारियों को नो वर्क नो पे के तहत नोटिस जारी किया गया है। ये नोटिस पालिका कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा किया गया है।