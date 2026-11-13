Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Fatehabad News ›   Nilgai and wild boars are ravaging fields; protecting crops has become difficult.

Fatehabad News: नीलगाय और जंगली सुअर उजाड़ रहे खेत, फसल बचाना मुश्किल

Fri, 13 Nov 2026 11:21 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, फतेहाबाद
संवाद न्यूज एजेंसी, फतेहाबाद Updated Fri, 13 Nov 2026 11:21 PM IST
विज्ञापन
Nilgai and wild boars are ravaging fields; protecting crops has become difficult.
गांव मेहूवाला के खेतों में घूमति नीयगाय। संवाद
फतेहाबाद। जिले में नीलगायों और जंगली सुअरों की बढ़ती संख्या किसानों के लिए बड़ी मुसीबत बन गई है। खेतों में झुंड के रूप में घुस रहे ये वन्य जीव गेहूं, सरसों, मटर और सब्जियों की फसलें बर्बाद कर रहे हैं।
विज्ञापन

किसानों के अनुसार जिले में करीब डेढ़ हजार ऐसे पशु खेतों में घूम रहे हैं। फसल बचाने के लिए किसानों को दिन-रात रखवाली करनी पड़ रही है। इसके बावजूद नुकसान नहीं रुक रहा। किसान रूपराम, रणवीर, अमर सिंह और रमेश ने बताया कि शाम ढलते ही नीलगाय झुंड में खेतों में घुस जाती हैं।
विज्ञापन

ये फसल खाने के साथ पैरों से पौधों को रौंदकर भी बर्बाद कर देती हैं। किसानों ने खेतों के चारों ओर कांटेदार तार, करंट वाली तार और अस्थायी बाड़ लगाई हुई हैं। इसके बावजूद नीलगाय इन्हें पार कर खेतों में पहुंच जाती हैं। कई जगह खेतों की मेढ़ और पौधशालाओं को भी नुकसान पहुंच रहा है। वहीं जंगली सुअर सब्जियों की फसलों को खोदकर बर्बाद कर रहे हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन

----------
सफेदा और गन्ने के पौधे भी नहीं बच रहे
गांव मेहूवाला के किसान रामनारायण, दिलबाग और साधूराम ने बताया कि नीलगाय क्लोन सफेदा के पौधों के तने खा जाती हैं। इससे पौधे कमजोर होकर टूट जाते हैं। गन्ने के खेतों में घुसकर नीलगाय पौधों को बीच से तोड़ देती हैं। इससे पैदावार प्रभावित होती है। किसानों के लिए खेती की लागत निकालना भी मुश्किल हो रहा है। किसानों का कहना है कि महंगे बीज, खाद और कीटनाशकों के कारण पहले ही खेती की लागत बढ़ चुकी है। अब वन्य जीवों से फसलों को हो रहा नुकसान उनकी आर्थिक स्थिति पर दोहरी मार डाल रहा है। खेतों की रखवाली में समय और मेहनत भी खर्च करनी पड़ रही है।

------------
पंचायत की शिकायत पर विभाग करेगा कार्रवाई
वन्य जीव संरक्षण अधिकारी जयदीप नेहरा ने बताया कि जिन गांवों में नीलगायों की संख्या अधिक है या फसलों को ज्यादा नुकसान हो रहा है वहां के किसान पंचायत के माध्यम से लिखित शिकायत दे सकते हैं। शिकायत मिलने पर विभाग नीलगायों को पकड़ने या उनकी संख्या नियंत्रित करने के लिए प्रयास करेगा। किसानों ने प्रशासन और वन्य जीव विभाग से जल्द प्रभावी कदम उठाने की मांग की है। उनका कहना है कि समय रहते समस्या का समाधान नहीं हुआ तो आगामी फसलों को भी नुकसान उठाना पड़ सकता है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

Followed