Fatehabad News: रात के तापमान में आई बिरावट, ठंड ने दी दस्तक

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किसानों के लिए भी यह मौसम फायदेमंद माना जा रहा है। कृषि विकास अधिकारी डॉ. बहादुर गोदारा ने बताया कि ठंडक बढ़ने और सुबह धुंध छाने से रबी की फसलों को अनुकूल वातावरण मिलेगा। विशेषकर गेहूं और सरसों की फसलों की बढ़वार के लिए यह ठंडक लाभदायक साबित होगी। तापमान में गिरावट से इन फसलों को संजीवनी मिलेगी और उनके विकास में मदद मिलेगी।रबी फसलों को लाभसुबह के समय छाने वाली धुंध से वातावरण में नमी बनी रहने का लाभ भी फसलों को मिल सकता है। यह नमी गेहूं और सरसों जैसी रबी की फसलों के लिए बहुत उपयोगी है। ठंड से किसानों को रबी की फसलों में गेहूं और सरसों की बोआई के लिए भी अनुकूल मौसम मिलने की उम्मीद है।धान कटाई और मौसम का पूर्वानुमानदूसरी ओर, मौसम खुश्क रहने से किसानों को धान की कटाई और कढ़ाई के कार्य में तेजी लाने का अवसर मिलेगा। बारिश की संभावना नहीं होने और मौसम साफ रहने से खेतों में फसल सुखाने व अनाज निकालने में आसानी होगी। एचएयू, हिसार के मौसम विज्ञान विभाग के विभागाध्यक्ष डॉ. मदन खिचड़ ने बताया कि प्रदेश में 21 नवंबर तक मौसम खुश्क रहने के आसार हैं। इस दौरान उत्तर व उत्तर पश्चिमी हवाएं हल्की से मध्यम गति से चलेंगी। इससे रात्रि तापमान में हल्की गिरावट और दिन के तापमान में हल्की बढ़ोतरी होने की उम्मीद है। राज्य में अलसुबह हल्की से मध्यम धुंध रहने की भी संभावना है।