Fatehabad News: 75 साल से अधिक पुराने 582 वृक्षों को मिलेगी पेंशन, सालाना 3 हजार रुपये देगी सरकार

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इसके तहत 75 वर्ष या इससे अधिक आयु के वृक्षों को सालाना 3 हजार रुपये पेंशन दी जा रही है। जिले में अब तक 582 से अधिक वृक्षों को योजना में शामिल किया गया है। वर्ष 2023-24 से 334 वृक्षों को पेंशन का लाभ मिल रहा है। वहीं, वर्ष 2025-26 में 248 नए पात्र वृक्षों की पहचान की गई है।वन विभाग के रेंज अधिकारी यशवीर ने बताया कि योजना का उद्देश्य पुराने वृक्षों को आर्थिक सहायता देना है। इससे उनके संरक्षण की जिम्मेदारी स्थानीय लोगों और संबंधित विभागों को मिलती है। पेंशन की राशि वृक्षों की देखभाल और संरक्षण पर खर्च की जाती है। सरकारी जमीन पर स्थित वृक्षों की पेंशन संबंधित विभाग को दी जाती है। निजी जमीन पर स्थित वृक्षों के संरक्षण की जिम्मेदारी पात्र व्यक्ति की होती है। वृक्षों को मिलने वाली पेंशन में बढ़ोतरी का भी प्रावधान है।वृक्षों की आयु का आकलनयोजना के लिए पुराने वृक्षों की उम्र पता करने हेतु वन विभाग ने चार सदस्यीय टीम बनाई थी। टीम ने मौके पर जाकर वृक्षों की उम्र का आकलन किया। इसके लिए गणितीय और अनुमान आधारित तरीकों का उपयोग किया गया। स्थानीय बुजुर्गों और ग्रामीणों से भी जानकारी जुटाई गई कि पेड़ कब लगाया गया था। पेड़ के तने की मोटाई और उसकी वृद्धि की गति के आधार पर भी उम्र का आकलन हुआ। जहां उम्र पता करने में अधिक परेशानी हुई, वहां ड्रिल की मदद से तने के छल्लों से आयु का अनुमान लगाया गया।जिले में पुराने वृक्षों की प्रजातियांहरियाणा राज्य जैव विविधता बोर्ड की जिला समन्वयक भारती अरोड़ा ने बताया कि सर्वे में पीपल, बरगद, जाल और जांटी प्रजाति के सबसे अधिक पुराने वृक्ष मिले हैं। इनके अलावा पिलखन, सिंबल, आम और नीम के वृक्ष भी योजना के पात्र पाए गए हैं। गांव पारता और धांगड़ में जाल प्रजाति के 150 वर्ष से अधिक पुराने वृक्ष मौजूद हैं। जिले के भूना खंड के गांव नहला में करीब 400 वर्ष पुराना जांटी का वृक्ष है। ये वृक्ष लंबे समय से क्षेत्र के पर्यावरण संतुलन में योगदान दे रहे हैं।पुराने और परिपक्व वृक्ष पर्यावरण संतुलन बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ऐसे में प्राण वायु देवता योजना के माध्यम से इन वृक्षों को आर्थिक संरक्षण देकर आने वाली पीढ़ियों के लिए प्राकृतिक विरासत बचाने का प्रयास किया जा रहा है।राजेश कुमार, जिला वन अधिकारी, फतेहाबाद।