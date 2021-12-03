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Fatehabad News: प्रतीक्षा सूची के 30 प्रतिशत किसानों को भी मिलेगा कृषि यंत्रों पर अनुदान का लाभ

Tue, 17 Nov 2026 12:29 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, फतेहाबाद
संवाद न्यूज एजेंसी, फतेहाबाद Updated Tue, 17 Nov 2026 12:29 AM IST
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30 percent of the farmers on the waiting list will also receive the benefit of subsidies on agricultural machinery
फतेहाबाद। कृषि विभाग ने फसल अवशेष प्रबंधन को बढ़ावा देने के लिए किसानों को राहत दी है। वर्ष 2026-27 की सीआरएम कंपोनेंट ऑफ आरकेवीवाई योजना के तहत यह लाभ दिया जा रहा है। इसमें ऑनलाइन ड्रा से चयनित किसानों के साथ निर्धारित लक्ष्य के 30 फीसदी तक प्रतीक्षा सूची में शामिल किसानों को भी अवसर मिलेगा।
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ये किसान सुपर सीडर और स्ट्रॉ बेलर यूनिट खरीद सकेंगे। सहायक कृषि अभियंता पवन कुमार ने किसानों से इस योजना का लाभ उठाने की अपील की है। उन्होंने बताया कि 21 अगस्त को हुए ऑनलाइन ड्रा में चयनित किसानों के अलावा प्रतीक्षा सूची के किसानों को भी विभागीय नियमों के अनुसार अनुदान दिया जाएगा। हालांकि, पिछले दो सीजन में पराली जलाने के कारण जिन किसानों के फार्म रिकॉर्ड में रेड एंट्री दर्ज है, वे पात्र नहीं हैं। उनकी पीपीपी आईडी से जुड़े परिवार के सदस्य भी योजना का लाभ नहीं ले पाएंगे।
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पात्रता संबंधी शर्तें
योजना का लाभ लेने के लिए कुछ शर्तें अनिवार्य हैं। सामान्य श्रेणी के किसानों ने पिछले तीन वर्षों में परिवार के किसी सदस्य के नाम कृषि यंत्रों पर अनुदान न लिया हो। अनुसूचित जाति के किसानों के लिए संबंधित कृषि यंत्र पर पहले अनुदान न लेने की शर्त है। इसके अलावा खरीफ और रबी सीजन 2025-26 में मेरी फसल मेरा ब्योरा पोर्टल पर पंजीकरण अनिवार्य है।
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अपात्रता और संपर्क
एसएमएएम योजना 2026-27 में कृषि यंत्र पर अनुदान लेने वाले किसान और उनके परिवार के सदस्य इस योजना के पात्र नहीं होंगे। अधिक जानकारी के लिए किसान नया बस स्टैंड की तीसरी मंजिल स्थित सहायक कृषि अभियंता कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं। यह संपर्क कार्यदिवस पर सुबह नौ से शाम पांच बजे तक किया जा सकता है।
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